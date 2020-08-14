 

Мнение: Вернув россиян, Лукашенко подложил свинью России?

14.08.2020, 23:31, Разное

Беларусь вернула России 32-х россиян. Тех самых, которых задержали в ночь на 29 июля и в тот же день назвали «участниками» «ЧВК Вагнера».

Тех самых, про которых в КГБ Беларуси заявил, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Тех самых, которых в России нет…

Арестованных  отпустили скоропостижно, без каких-либо условий: «Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», — сообщил собеседник Интрефакса, добавив, что в России им не грозит преследование.

Как такое возможно? Готовить «дестабилизацию обстановки» и избежать уголовного преследования и  в Беларуси, и в России? Или они ничего не готовили в Минске. Тогда получается, что парней оклеветали?

Но как быть с информацией, что как минимум несколько человек из числа задержанных в Минске, воевали на Донбассе. Россияне! Воевали! А это вообще-то статья УК РФ, предусматривающая тюремные сроки за наемничество.

В общем, вернув арестованных в Минске россиян в Россию, Лукашенко поставил власти России в неудобную позу.

Потому что, если взять и распустить наемников по домам – это будет выглядеть официальным признанием, что власть, как минимум не замечает, а по большому счету способствует и одобряет вербовку россиян для участия в боевых действиях на Донбассе. То есть де-факто поддерживает наемничество.

Если возбудить в России уголовные дела в отношении возвращенных из Минска россиян по ст.359 УК РФ (наемничство) – это будет серьезным звонком для многих потенциальных наемников. И как тогда тайно вербовать бойцов в ЧВК, которых в России нет? В общем, и так плохо, и эдак – нехорошо…

Получается, что Лукашенко России свинью подложил?

На картинке: нашивка,  показанная в сюжете белорусского ТВ о задержании россиян под Минском.  Скриншот отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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