Наколотые на булавку

14.08.2020, 23:18, Разное

Когда награда находит героя, всегда важно, кто герой и кто чеканил награду.

Орден Франциска Скорины, который Лукашенко вручил Валентине Матвиенко. Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Медали и ордена, блестящие металлические кружочки для украшения костюма, ошибочно считаются знаком признания и почета. Это не благодарность. Это всегда средство поощрения, часто — подкуп.

Люди любят фетиши, и золотые кружки фетишизировались ими с древних пор. Люди любят похвалу, и с возрастом становятся только еще более охочи до нее. Люди хотят сертификата, что их жизнь прожита не зря, и государственная награда становится для многих самым убедительным заверением в этом.

Понятно, зачем награды героям: чтобы убедиться в том, что они герои.

Награждающим они нужны для вербовки героев в свои ряды. И только это имеет значение, когда речь идет о награждении.

Рассыпая медали солдатам, генералы крепят их дух, а тех, кто медалей не получил, заставляют завидовать и желать награды. Накалывая на орденскую булавку генералов, президенты покупают их личную верность. Это не награждающий обязан чем-то награждаемому, все ровно наоборот. Трофей тут не награда, а тот, кто ее получает.

Когда, к примеру, в Кремле нарекают почетными званиями и навешивают знаки отличия артистам, те рдеют и млеют, словно власть — самый тонкий знаток искусств. На самом деле, вкус власти вульгарен, зато понимание человеческих слабостей отменно.

Это не артистам нужны медали, это власти нужны артисты. Народная любовь к певцам и художникам искренна, народная любовь к власти — подхалимаж. Вербуя на свою сторону народных кумиров, власть присваивает себе чужое обожание, приучает вольных художников к неволе и заодно показывает всем прочим артистам, неуверенным в себе, как все творческие люди, кто тут главный по вопросам признания их таланта.

Печать на окончательной бумажке становится клеймом на шкуре.

Именно поэтому от награды можно отказаться — вдруг ты не хочешь присягать тому, кто тебя собирается ею приручить. Вдруг не хочешь служить диктатору, который устраивает бойню на улицах городов, потому что врос во власть и до судорог боится оставить ее. Вдруг ты не хочешь командовать головорезами, которые должны избивать и убивать безоружных людей. Вдруг ты не можешь поднять руку на женщину, старика или подростка.

Вдруг ты не хочешь, чтобы любовь простых людей к тебе, их благодарность за твою фантазию, талант и страсть сцедили из булавочного прокола в твоей груди и чтобы ей напился кровосос. Тогда ты не берешь жестяную блестяшку из рук, не вешаешь золотой кругляш на себя. Или снимаешь побрякушку, когда вручивший тебе ее человек звереет.

Потому что даже если это и не подкуп, а благодарность — важно помнить, кто тебя благодарит и за что. Важно спросить себя, хочешь ли ты служить такому человеку, и хочешь ли ты перед ним выслуживаться. Любовь ли это, или трусость и подхалимаж.

Спасибо Владимиру Спивакову, а остальные пусть не врут, что они вне политики. Вне этой политики быть нельзя. Жыве Беларусь.

Дмитрий Глуховский

писатель

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