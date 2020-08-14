В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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14.08.2020, 23:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«Подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 4645 человек.

Днем ранее сообщалось, что в городе за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19.

За июль в Москве от коронавируса как основной причины смерти скончались 742 человека, это вдвое меньше, чем в июне.

В Москве зарегистрирован рост ОРВИ и случаев заболевания пневмонией, которая не связана с коронавирусом.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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