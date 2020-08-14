Посол оценил решение Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

14.08.2020, 23:08, Новости дня

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев прокомментировал возвращение в Россию задержанных под Минском россиян, которых Белоруссия объявила «бойцами ЧВК Вагнера».

Мезенцев заявил, что их «передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства» двух стран, передает ТАСС.

Обеспечить передачу помогло «профессиональное взаимодействие органов прокуратуры» РФ и Белоруссии, сказал он.

«Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!» – сообщил дипломат.

Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.