 

Посол оценил решение Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

14.08.2020, 23:08, Новости дня

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев прокомментировал возвращение в Россию задержанных под Минском россиян, которых Белоруссия объявила «бойцами ЧВК Вагнера».

Мезенцев заявил, что их «передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства» двух стран, передает ТАСС.

Обеспечить передачу помогло «профессиональное взаимодействие органов прокуратуры» РФ и Белоруссии, сказал он.

«Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!» – сообщил дипломат. 

Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Украинский депутат – власти никак не реагируют на заявление о подготовке госпереворота

10.07 / РПЦ отреагировала на изменение статуса собора Святой Софии

06.07 / Дочь Проскурина: это был актер, у которого хотелось что-то стащить

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

06.08 / В вагоноремонтном депо в Иванове прогремел взрыв

24.06 / Историческая и новейшая военная техника прошли по Красной площади

18.07 / Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ доставили в Париж – МИД Ирана

09.08 / Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

29.07 / Концерт блогера Тарасова в Петербурге закончился погоней по Неве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска