Посол оценил решение Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян
14.08.2020, 23:08, Новости дня
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев прокомментировал возвращение в Россию задержанных под Минском россиян, которых Белоруссия объявила «бойцами ЧВК Вагнера».
Мезенцев заявил, что их «передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства» двух стран, передает ТАСС.
Обеспечить передачу помогло «профессиональное взаимодействие органов прокуратуры» РФ и Белоруссии, сказал он.
«Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!» – сообщил дипломат.
Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.
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