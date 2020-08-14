 

24 канал – «бросает тень на репутацию» — Лукашенко собираются лишить почётной степени в украинском вузе

14.08.2020, 22:50, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может лишиться звания почётного доктора Киевского национального университета имени Шевченко. Как передаёт «Телеканал новин 24», ранее инициативная группа выпускников и студентов обратилась к руководству с таким предложением. Там уже ответили, что подобное решение имеет хорошие перспективы.


Reuters

Учёный совет Киевского национального университета имени Шевченко намерен забрать у президента Белоруссии Александра Лукашенко звание почётного доктора учреждения. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом сообщил проректор университета по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

Бугров добавил, что учёный совет собирается во время учебного года, поэтому, скорее всего, рассмотрит этот вопрос уже в сентябре.

«Я как член учёного совета выступаю за лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ», — подчеркнул проректор.

Он добавил, что такое решение имеет хорошие перспективы быть принятым.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов обратилась к ректору и членам учёного совета университета отменить звание почетного доктора, которое носит Лукашенко.

«Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания почётного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в списке почётных докторов КНУ бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства», — говорилось в обращении.



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