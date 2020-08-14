Мнение: Главный урок протестов в Беларуси

14.08.2020, 22:27, Разное

Как не крути, но Карл Маркс и Фридрих Энгельс оказались правы, когда еще в 1848 году написали: «Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Это они написали про революцию, но пролетариат в Беларуси доказал, что рабочие вполне могут стать главной движущей силой перемен и при эволюционном сценарии развития событий.

Мой коллега Илья Азар написал из Минска: «Пятый день протестов в Минске впервые обошелся без применения силы со стороны спецназа и практически без задержаний. С раннего утра четверга возмущенных действиями Александра Лукашенко в Минске становилось все больше: вдоль дорог в столице вставали женщины с белыми цветами в руках, сотни медиков выстроились в цепь вдоль проспекта Дзержинского, днем на заводах по всей Беларуси начались забастовки, Спиваков отказался от ордена, продолжали увольняться с работы ведущие и корреспонденты государственных СМИ, а известные в Беларуси люди начали один за другим призывать к прекращению насилия, например, Мисс Беларусь — 2018 Мария Василевич и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский.

К вечеру начали понемногу сдавать назад и чиновники: глава МВД Юрий Караев сказал, что «извиняется чисто по-человечески» перед теми, кто случайно попал под раздачу, и что «пресса — это святое». Про жестокие избиения на улицах и в автозаках, про пытки в изоляторе на Окрестине, впрочем, он ничего не сказал.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что «нам не нужна драка и война», что «президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний». Сам президент опять промолчал, и среди протестующих с новой силой поползли слухи, что он или уехал из страны, или тяжело болен» (отсюда).

Почему начали «сдавать назад» силовики и чиновники Беларуси? Потому что к протестам присоединились рабочие, которые начали массово останавливать работу промышленных предприятий.

А это уже чересчур серьезно. Можно сколько угодно протестовать (как в Хабаровске), но власть столько же долго может делать вид, что не замечает протеста. Но остановку работы промышленных предприятий не заметить невозможно. Потому что, если не будут работать предприятия, не будет и продукции, не будет продукции – нечем будет торговать, не будет налоговых поступлений. А если опустеет казна, нечем будет платить армии чиновников и силовиков. А если им не платить, они не будут зверствовать, разгоняя мирные протесты…

Фотографии отсюда