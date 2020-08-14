 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 21 млн человек

14.08.2020, 22:08, Новости дня

В мире выявлено свыше 21 млн случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Зарегистрировано 21010700 случаев COVID-19, 760889 человек умерли, 13044377 человек выздоровели, передает РИА «Новости».

11 августа сообщалось, что число случаев коронавирусом в мире превысило 20 млн человек.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.



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