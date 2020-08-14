Число случаев COVID-19 в мире превысило 21 млн человек
14.08.2020, 22:08, Новости дня
В мире выявлено свыше 21 млн случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Зарегистрировано 21010700 случаев COVID-19, 760889 человек умерли, 13044377 человек выздоровели, передает РИА «Новости».
11 августа сообщалось, что число случаев коронавирусом в мире превысило 20 млн человек.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.
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