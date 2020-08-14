В РВИО обсудили факты и вымыслы о польско-советской войне

14.08.2020, 21:48, Новости дня

Российское военно-историческое общество провело круглый стол на тему «Польско-советская война 1919 – 1921. Факты и вымыслы».

В мероприятии принимали участие научный директор РВИО Михаил Мягков, старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Алексей Исаев, доцент МГУ имени Ломоносова Олег Айрапетов, член центрального Совета РВИО Армен Гаспарян, главный специалист Научного отдела РВИО Никита Буранов, сообщается на сайте РВИО.

Военные действия на территории современных Белоруссии и Украины были начаты польской стороной еще в 1919 году, чтобы расширить границы державы за счет Белоруссии, Литвы и Западной Украины. В 1919 году в Польшу была переброшена созданная на территории Франции 70-тысячная польская армия под командованием генерала Юзефа Галера. Общий объем кредита Польше от Франции оценивается в 1 млрд франков (71,5 млн долларов). В мае 1920 года польские войска захватили Киев и перебрались на левый берег Днепра, однако Красная армия перебросила на Украину Первую конную армию и перешла в контрнаступление. 12 июня был освобожден Киев, 11 июля – Минск, 14 июля – Вильно, 19 июля – Гродно, 1 августа – Брест. По словам Михаила Мягкова, после того как США и Великобритания передали Польше военную технику и вооружение, ее превосходство над РККА по бронетехнике и самолетам было абсолютным.

15 августа в контрнаступление под Варшавой перешла уже польская армия, оно завершилось окружением частей Западного фронта. Погибли более 25 тыс. солдат РККА, десятки тысяч попали в плен. Пленные красноармейцы содержались в нечеловеческих условиях.

«Они содержались в лагерях, которые лучше называть концлагерями. Сотни тысяч наших красноармейцев были захвачены. По разным подсчетам, от 130 тысяч в плен попало и более. В плену, по минимальным подсчетам наших историков, погибло 28 тысяч человек, а некоторые источники называют намного больше – 60 тысяч», – подчеркнул Мягков.

Поражение Красной Армии в боях за Варшаву стало известно в Польше, как «Чудо на Висле».

«В Польском кинематографе события 1920 года пытаются представить как серию побед польского оружия. Да, контрнаступление польских войск – это успех, но ему предшествовала череда поражений. Ведь Пилсудский о коннице Буденного писал так: новый инструмент борьбы, который оказался для наших неподготовленных к этому войск какой-то непреодолимой силой. Ситуация была такова, что опыт гражданской войны и действия подвижных соединений Красной Армии дали результаты. История войны 1920 года это не только контрнаступление польских войск, к которому все пытаются свести. Польша пошла на Восток, получила ответный удар. Красная Армия добилась значимого успеха на Украине», – сказал Исаев.

Эксперты сошлись во мнении о необходимости объективного изучения истории и недопустимости ее политизации. «История все же средство для анализа ее опыта и извлечения уроков. И очень плохо, когда из истории извлекаются неверные уроки и вместо реальных исторических событий возникают химеры. И создаются такие лубочные картинки, как «Польша, охраняющая Европу от злобных большевиков», – подчеркнул Исаев.

По словам Гаспаряна, присоединившегося к мероприятию по видеосвязи, только правдивый рассказ и выход литературы, посвященной событиям польско-советской войны 1919-1921 годов поможет отличить факты от вымыслов».

«Если мы с вами зайдем в самый крупный российский книжный магазин, мы с удивлением увидим почти полное отсутствие литературы по этому поводу. Да, есть монографии профессиональных историков, но они выходят крайне незначительным тиражом и почти не доходят до массового читателя. А в Польше по этому поводу написано достаточно много. Поэтому их взгляд превалирует сегодня. Мне кажется, что нам для серьезного противодействия необходимо тоже задуматься над тем, чтобы по узловым моментам нашей очень непростой истории XX столетия у нас были не только серьезные академические работы, но и хороший качественный «научпоп». Потому что дальше, рано или поздно, вот этот взгляд, я боюсь, который проповедуется, придет и к нам. Если у вас нет источников, а первые же ссылки будут выдавать подобного рода доктрину, она в какой-то момент может укорениться в нашем сознании», – сказал Гаспарян.

Советско-польская война – война между Польшей и Советской Россией, Советской Белоруссией, Советской Украиной на территории распавшейся Российской империи в 1919-1921 годах во время Гражданской войны в России. В современной польской историографии имеет название «Польско-большевистская война». По итогам войны обе стороны не достигли поставленных целей. Был заключен Рижский мирный договор.