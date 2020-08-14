WE – «плохой коп» Макрон и «хороший коп» Меркель не допустят войны Турции с Грецией

14.08.2020, 21:42, Новости дня

Напряжённость между Афинами и Анкарой в Средиземном море продолжает возрастать. Берлин и Париж пытаются не дать ситуации перерасти в полномасштабный конфликт. В то время как Ангела Меркель выступает в качестве дипломатического посредника между враждующими сторонами, Эммануэль Макрон удерживает Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью военной мощи, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.



Reuters

Франция направила два истребителя «Рафаль» в Республику Кипр и фрегат в близлежащие воды. Таким образом президент Эммануэль Макрон намерен удержать Турцию от начала конфликта с Грецией, риск которого стремительно растёт, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.

В центре проблемы — размещение Реджепом Тайипом Эрдоганом разведывательного судна и его военно-морского сопровождения в исключительной экономической зоне Греции. В ответ Афины отправили собственные боевые корабли в регион. Хотя в США это противостояние двух стран не привлекает к себе особого внимания, напряжённость высока и продолжает быстро нарастать, отмечает журналист.

По неподтверждённым данным, Анкара начала запускать боевые беспилотники над Родосом. Кроме того, во время столкновения накануне турецкое военное судно якобы повредило греческий корабль. Очевидно, говоря об этом инциденте, Эрдоган заявил: «Мы сказали, что если вы атакуете наше [исследовательское судно], то заплатите высокую цену, и [греки] получили сегодня первый ответ».

«С учётом сомнительного психического состояния Эрдогана и его стремления использовать этот кризис для укрепления своей ультранационалистической репутации, он вряд ли отступит, если его не заставят это сделать согласованные международные усилия. Ситуацию усложняют отношения президента Турции с Россией. Владимир Путин получит огромное удовольствие от возможного конфликта между этими двумя членами НАТО. Тем более если он произойдёт в Средиземном море, которое Путин надеется превратить в ключевую зону своего влияния», — рассуждает Роган.

Поэтому, на его взгляд, продолжающиеся усилия канцлера Германии Ангелы Меркель по посредничеству в урегулировании этого конфликта становятся очень важными. Но военная активность Франции также имеет решающее значение. Хотя Макрон развернул в регионе ограниченные силы — два истребителя и один военный корабль типа «Лафайет», — они заставят считаться с собой турецкий генштаб.

Турецкий флот превосходит греческий, но значительно уступает французскому. Париж может быстро перебросить подкрепление в зону потенциального конфликта. В распоряжении высококвалифицированных ВВС Франции более 100 современных истребителей «Рафаль», а в средиземноморском порту Тулона находятся пять атомных подводных лодок и два фрегата типа «Горизонт» с управляемым ракетным оружием, подчёркивает Роган.

Разумеется, Макрон не намерен давать бой Эрдогану. Скорее он пытается выступить для турецкого президента «плохим копом», дополняя «хорошего копа» Меркель, чтобы способствовать возобновлению дипломатии между Анкарой и Афинами, считает автор статьи.

Элемент «плохого копа» имеет в данном случае решающее значение. Ведь хотя Эрдоган, по его собственным словам, предпочитает решать спор дипломатически, он рискует попасть в свой собственный «националистический вихрь». Это опасение подтверждается настроениями среди турецких националистов, которые, судя по их постам в соцсетях, убеждены в том, что столкновение с Грецией вернёт их стране былую славу Османской империи, обращает внимание Роган.

По его словам, в турецких СМИ во многом наблюдается то же самое. Один из местных колумнистов-националистов резюмировал эти настроения в своей недавней колонке: «По мнению экспертов, хотя возможности Турции ограничены, она способна нанести удар по Афинам, не подвергая риску жизни ни одного своего солдата. Следовательно, война между Турцией и Грецией нелепа с точки зрения нашего соседа».

Таким образом, намерение Макрона состоит в том, чтобы дать понять Анкаре, что война между Турцией и Францией столь же нелепа. А Меркель, следовательно, может предоставить Эрдогану своё сочувствие, заключает Том Роган.