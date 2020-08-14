Мнение: Финляндия – карманная Европа
14.08.2020, 21:35, Разное
Историк Игорь Пыхалов о том, как Финляндия появилась в составе России и о том, как вышла из нее.
Аннотация:
00:00 Появление Финляндии в составе РИ
11:19 Финляндия после Февраля
15:49 После Октября
PS. На заглавной картинке, листовка 1917 года изготовленная после Февральской револции, где изображены Керенский и генерал-губернатор Финляндии Стахович.
Источник: Colonel Cassad
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