 

Мнение: Финляндия – карманная Европа

14.08.2020, 21:35, Разное

Историк Игорь Пыхалов о том, как Финляндия появилась в составе России и о том, как вышла из нее.

Аннотация:

00:00 Появление Финляндии в составе РИ
11:19 Финляндия после Февраля
15:49 После Октября

PS. На заглавной картинке, листовка 1917 года изготовленная после Февральской револции, где изображены Керенский и генерал-губернатор Финляндии Стахович.

Источник: Colonel Cassad



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