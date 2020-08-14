Мнение: Финляндия – карманная Европа

14.08.2020, 21:35, Разное

Историк Игорь Пыхалов о том, как Финляндия появилась в составе России и о том, как вышла из нее.

Аннотация:

00:00 Появление Финляндии в составе РИ

11:19 Финляндия после Февраля

15:49 После Октября

PS. На заглавной картинке, листовка 1917 года изготовленная после Февральской револции, где изображены Керенский и генерал-губернатор Финляндии Стахович.