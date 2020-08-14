 

Совет ЕС призвал Турцию прекратить конфликт в Средиземноморье

14.08.2020, 21:30, Новости дня

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза выразили «полную солидарность с Грецией и Кипром» и призвали Турцию к немедленной деэскалации в Средиземноморье, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС.

«Восточное Средиземноморье: полная солидарность с Грецией и Кипром. Призыв в адрес Турции к немедленной деэскалации и возобновлению диалога», – написал он в своем Twitter.

11 августа береговая охрана Турции сообщила, что частный турецкий катер в Средиземном море был обстрелян с греческой стороны, трое человек получили ранения.

До этого Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка. 



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