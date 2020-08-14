Мнение: О тормозах для Лукашенко

14.08.2020, 21:24, Разное

Официально избранный президент Беларуси и, по совместительству, последний диктатор Европы Александр #Лукашенко внезапно явил несвойственные ему милосердие и гуманизм. Прямо даже благостно как-то стало, и елей потёк широким потоком…

На очередном заседании Совета безопасности страны, посвящённом текущей ситуации в республике, он – невиданное дело! – попросил силовиков… немного притормозить с насилием на улицах. Буквально, включить «определённый тормоз».

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было, – начал заседание Александр Лукашенко. – Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определённый тормоз».

По большому счёту, это и добровольное признание того факта, что санкция на неограниченное милицейское насилие в Беларуси была дана не кем-то, а самим «батькой». И политическое прикрытие сверху незаконных действий самих силовиков.

А в том, что нарушения закона со стороны ОМОНа и других сил «правопорядка» были массовыми, усомниться может разве что слепой и глухой. Сотни пострадавших от избиений, насилия, издевательств со стороны людей в милицейской униформе, десятки фотографий выпущенных из СИЗО людей со следами практически пыток, которые невозможно объяснить естественными причинами «шёл-споткнулся» или «оказал сопротивление», десятки свидетельств очевидцев и видеосвидетельств – всё это говорит, что против протестующих была запущена самая настоящая карательная операция, носившая подчёркнуто демонстративный характер. Никакими интересами защиты общества и государства там и близко не пахло. А Закон – и рядом не стоял.

Были ли примеры обратного рода, были ли случаи насилия в отношении милиционеров, разгонявших протестующие массы? Александр Лукашенко, видимо, считает, что были. «Когда подло, это вот не по-мужски заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид», – сообщил он Совбезу, не уточнив и не конкретизировав, о каком конкретно происшествии идёт речь.

Пока что Следственный комитет Беларуси говорил об одном серьёзно пострадавшем силовике, в которого якобы кинули петарду. Очевидцы утверждают при этом, что у него в руке взорвалась бракованная светошумовая граната. Ещё у нескольких выявлены повреждения уровня скола зубной эмали. В Брестской области 58-летний мужчина бросил в сторону сотрудника милиции «горящую полимерную бутылку с синтетическим горючим веществом», впрочем, милиционер не пострадал.

Оправдывают ли такие единичные на всю 9-миллионную страну инциденты то самое неконтролируемое и массовое насилие? А если вспомнить, что ответное применение силы со стороны органов правопорядка должно быть соразмерным и адекватным?

Вернёт ли ситуацию в законное русло просьба Александра Лукашенко включить «определённый тормоз»? Думается, вряд ли. Ведь он, по сути, всего лишь попросил ОМОН не избивать лежачих людей на улицах, где всё это снимают десятки камер. Про пытки задержанных в зданиях РОВД, в СИЗО, в ИВС он не сказал ни слова.

Кто включит «определённый тормоз» для самого Александра Лукашенко?