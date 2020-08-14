К забастовкам в Белоруссии присоединились учителя и железнодорожники
14.08.2020, 21:23, Разное
В белорусском городе Гродно вышли на забастовку сотрудники железнодорожной отрасли. В Сети также появляются сообщения о том, что к акциям присоединились учителя и медработники.
Кроме того, из-за забастовок в стране остановились многие крупнейшие заводы. Среди них – Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод (МАЗ) станкостроительный “Атлант” в Барановичах, а также “Белшина” в Бобруйске.
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