Трамп прокомментировал создание в РФ вакцины от коронавируса

14.08.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса сработает.

«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что это сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс», – передает РИА «Новости» заявление Трампа на пресс-конференции.

Он добавил, что США в свою очередь «очень продвинулись» в разработке вакцины.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.