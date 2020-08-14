Мнение: Действительно ли капиталистическая экономика эффективна

14.08.2020, 21:15, Разное

Читатели указали на извечную проблему капитализма: стоянки с тысячами непроданных автомобилей, десятки видов одинаковых сырков и курганы из горящих во время кризиса апельсинов. Действительно, перепроизводство — визитная карточка капиталистической экономики, и на первый взгляд кажется, будто оно невероятно расточительно.

Будучи ещё школьником, я нашёл у деда на полке советскую книжку про внимание к мелочам. Идея автора была в том, что в советской экономике много ресурсов расходуется напрасно, так как каждый отдельный гражданин не экономит мелочи: рабочие минуты, стройматериалы и тому подобное. Автор брал какой-нибудь копеечный гвоздь, умножал его цену на 250 млн населения СССР и получал астрономические цифры. Из этого делался вывод: если все мы станем Плюшкинами, начнём беречь разную ерунду, страна быстро разбогатеет.

Вскоре после того, как я прочёл эту книжку, Союз распался. Ещё через 10 лет я стал предпринимателем и на собственном опыте убедился, что ревностная экономия на мелочах — весьма дурная привычка. Никто не стал богатым, стирая полиэтиленовые пакеты: и бизнесмены, и политики успешно управляют своими организациями только в том случае, если отличают главное от второстепенного.

Когда не дружащий с бухгалтерией обыватель смотрит на капитализм, он видит в нём массу лишних с его точки зрения расходов: избыточные товары, дублирующиеся бизнесы или, скажем, роскошные яхты миллиардеров. Обывателю кажется, будто всё это ужас какое расточительство, и что достаточно придушить, например, избыточное потребление буржуазии, как экономика немедленно рванёт наверх.

В реальной жизни все эти неэффективные расходы не имеют большого значения, так как в главном, — в деле оптимизации, — капиталистическая экономика невероятно сильна.

Цикл капитализма работает так:

1. Экономика растёт, бизнес производит массу товаров.

2. Товаров становится слишком много, наступает кризис перепроизводства.

3. Начинаются банкротства, на плаву остаются только лучшие.

4. Рынок освобождается, экономика снова переходит к росту.

Такая система принуждает бизнес к работе над собой. На каждом цикле экономика проворачивает архивыгодную сделку: меняет разовые потери от производства невостребованных товаров на постоянное увеличение эффективности.

В плановой экономике механизм кризисов перепроизводства не заложен, заводы не банкротятся массово каждые 10-15 лет. Из-за этого плановая экономика отстаёт от капиталистической по всем статьям: рабочие хуже работают, инженеры разгадывают кроссворды за кульманами, заводы тратят больше материала и производят менее качественные товары. Напротив, мнимая «расточительность» капитализма сторицей окупается новыми технологиями и повышением производительности труда.

Отсутствие постоянного давления, принуждающего бизнес работать лучше — далеко не единственная беда плановой экономики. Есть ещё, например, и так называемая «проблема агента»: в плановой экономике рабочие отчуждены от результатов своего труда, из-за чего они не видят нужды выкладываться на своём рабочем месте. Тем не менее, другие проблемы плановой экономики — темы для отдельных постов, а сегодня, пожалуй, пора уже подкрепить теоретические выкладки иллюстрациями из жизни.

Начнём с того, что СССР вынужден был всё время своего существования покупать на Западе и технологии, и заводы целиком. Так, к примеру, в 1970-х в работе над строительством КамАЗа участвовали более 700 иностранных фирм. В то время как советские рабочие возводили заводские цеха, иностранцы поставили большую часть станков, автоматики и оборудования.

Позже, в 1980-е, нашим спецслужбам пришлось провернуть целую тайную операцию по покупке современных фрезерных станков у корпорации «Тошиба». Без таких станков наша оборонка не могла выточить достаточно тихие винты для атомных подводных лодок:

https://versia.ru/tajnaya-pokupka-stankov-v-yaponii-pozvolila-sssr-rezko-snizit-shumnost-svoix-atomnyx-podvodnyx-lodok

Несмотря на то, что в некоторых областях наши инженеры опережали иностранных, в целом советская промышленность до самого развала Союза оставалась прискорбно расточительной и неэффективной.

Вот фрагменты из дневника Анатолия Черняева, сотрудника Международного отдела ЦК КПСС. Они демонстрируют как технологическое отставание СССР, так и реальную «эффективность» плановой экономики:

https://scisne.net/a-2281

1 декабря 1972 года. Перед 50-летием [СССР] был пленум ЦК. Брежнев произнёс большую речь: «Не выполняем пятилетнего плана практически по всем показателям, за исключением отдельных… Как Вам не стыдно, товарищ [министр чёрной металлургии] Казанец, хвалитесь, что выплавляете больше США… А качество металла? А то, что из каждой тонны только 40% выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное – в шлак и в стружку?!»

6 февраля 1973 года. Директор металлургического завода заявляет, что за первый квартал он, может быть, и выполнит план поставок труб предприятиям, но в январе он даст только 13% заказа, в феврале – 27%, а в марте – остальное. Что прикажете делать? Как должен работать завод – получатель труб, который имеет такого поставщика? Чем он будет платить рабочим? Как выполнять свой план? Или: стройке нужен металл такого-то сорта, ему присылают совсем не то, и это «не то» валяется и пропадает, потому что из него строить данный объект нельзя. А по тоннажу поставщик план выполнил и даже премию получил. И т.д.

* * *

17 декабря 1973 года. План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой промышленности и т.д. На 1974 год намечен предельно напряженный план, иначе горит пятилетка: за три её года прирост 44 млрд. рублей из 103 млрд. запланированных на всю пятилетку. 60-70 млн. тонн металла у нас во время переработки идёт в отходы. По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в два раза больше. Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде.

Договорились с ФРГ построить им на компенсационный основе газопровод, но вовремя не сделали, и нам предъявили иск в 55 тыс. долларов за каждый просроченный день.

На складах скопилось на 2 млрд. рублей неходовых товаров, то есть таких, от которых отвернулся покупатель. Это почти равно сумме капиталовложений во всю лёгкую промышленность на остаток пятилетки.

Проект на строительство КамАЗа был оценен в 1 млрд. 700 млн. рублей. Теперь выяснилось, что потребуется ещё 2,5 млрд, а потом, может быть, и больше.

В 1955 задумали строить в городе Салавате завод полированного стекла. Проект был готов к 1962 году. Но в 1961 англичане предложили нам лицензию на завод с иной, огневой методологией. В 1965 мы купили у них лицензию, по которой уже работают три завода и дают великолепное стекло. Между тем салаватский завод продолжал строиться. В 1972 был закончен, но выяснилось, что установленное оборудование стекло не полирует, а ломает. Все оно было пущено на переплавку. А кто ответственный за всё это, до сих пор установить не удалось.

Наши авиа- и автодвигатели обладают гораздо меньшим моторесурсом, чем их.

В Курске построили трикотажную фабрику на иностранном оборудовании для особо дефицитного трикотажа. Но она работает вполовину мощности: не хватает рабочей силы. Оказывается, при проектировании фабрики забыли о жилье.

Огромное количество (не успел зафиксировать цифру) собранного в этом году зерна оставили хранить в буртах под открытым небом. Сгнило. В миллионах рублей исчисляются потери зерна, цемента, овощей, фруктов и др. из-за отсутствия тары и несвоевременной подачи транспорта. Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо больше тонн, чем можно было бы. И т.д. и т.п.

* * *

16 декабря 1974 года. В 1968 году заложили трубопрокатный цех в Свердловске, в 1970-м стройку заморозили, в этом же году заложили такой же цех в Челябинске, в 1972 заморозили. В 1974 году выяснилось, что, несмотря на импорт, труб не хватает. Но вместо того, чтобы разморозить (впрочем, уже заржавевшие с тех пор) стройки, заложили новый цех в другом городе.