Кобзев обсудил перевод автотранспорта в Братске на безопасные виды топлива

14.08.2020, 21:08, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в администрации Братска совещание по реализации комплексного плана федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология».

«Вопросы экологической безопасности являются актуальными для жителей Братcка и приоритетными для правительства Иркутской области. Наш комплексный план мероприятий по снижению выбросов утвержден правительством России. Объем финансирования требуется значительный: свыше 26 млрд рублей. Из них 1 млрд 240 млн – из областного бюджета», – сказал Кобзев.

Братск – один из 12 городов РФ с максимальным уровнем загрязнения воздуха. Именно поэтому он по указу президента РФ вошел в число муниципальных образований, где идет реализация проекта «Чистый воздух», передает Regnum. Цель проекта – уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города на 20%. К 2024 году количество выбросов планируется сократить на 25 тыс. тонн.

Реализация проекта уже идет. В текущем году приобретен 21 автобус, работающий на экологичном топливе. К 2024 году таких автобусов станет 146. Уже работает на газовом топливе семь технологических автомашин. В планах полный перевод транспорта Братска и Братского района на экологические виды топлива, пополнение троллейбусного парка, строительство шести газозаправочных станций в Падунском и Центральном районах.

В 2020 году завершится строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в центральной части Братска. По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, основной проблемой развития проекта «Чистый воздух» в Братске является переход магистрального газопровода, идущего от Братского газоконденсатного месторождения, с правого на левый берег Ангары. Как считает глава региона, в решении вопросов газификации Братска и выполнении национального проекта «Экология» все предприятия и организации обязаны проявить гражданскую позицию.

«Мы сегодня приступаем к подготовке документа, где ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром» и правительство Иркутской области согласуют позиции по реализации проекта «Чистый воздух». Считаю, что руководители всех промышленных предприятий Братска совместно должны высказать свои предложения на 2021-2023 годы в свете тех задач, которые определил президент России», – сказал Кобзев.

В апреле сообщалось, что порядка 2 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».