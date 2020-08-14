Евросоюз захотел наказать виновных в насилии в Белоруссии

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14.08.2020, 21:08, Новости дня

Евросоюз желает наказать виновных в насилии и фальсификации президентских выборов в Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«ЕС не принимает результаты выборов в Белоруссии. Начинается работа по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию», – цитирует Борреля РИА «Новости».

Глава МИД Словакии Иван Корчок отметил, что министры иностранных дел ЕС пришли к консенсусу в том, что белорусские выборы были сфальсифицированы.

«ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», – отметил он.

В пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не хочет «отталкивать» Белоруссию в сферу влияния России, а санкции необходимо вводить, если Минск не наладит «внутригосударственный диалог».

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее заявлял, что министры иностранных дел Евросоюза выступили за введение санкций в отношении Белоруссии.



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