 

В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19. 29 человек заболели

14.08.2020, 20:54, Новости дня

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета выявлена вспышка COVID-19, заболевание диагностировали у 29 человек. Об этом сообщил “Укринформ”.

По информации директора областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, на лечении находятся четверо студентов этого вуза. Все они – иностранцы.

“В университете отметили, что оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней вуза, который действует с 12 марта, обнаружил контактных лиц, они были протестированы. Среди иностранных студентов подтверждено 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции, другие контактные лица изолированы”, – пишет “Укринформ”.

Общежитие взяли под усиленную охрану, во всем университете провели повышенные противоэпидемические мероприятия.

В Запорожском государственном медуниверситете учится 9126 студентов, среди них более 2500 иностранных граждан из 42 стран мира.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, общее количество инфицированных в Запорожской области с начала эпидемии составляет 1038 человек, выздоровело 686 человек, 23 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Моряки Росгвардии в Крыму спасли семью во время шторма

22.07 / Московские власти разрешили выпускной в парке Горького

02.07 / Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

15.07 / Лукашенко рассказал о целебной силе косы

06.07 / Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

26.06 / Американские власти считают, что в США коронавирусом заразилось 25 млн человек. Это в 10 раз больше, чем по официальной статистике

21.07 / Крестный отец Ефремова рассказал, почему актера нельзя считать преступником

16.07 / Блогер Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

07.08 / Задержание россиян в Белоруссии назвали результатом украинской провокации

14.07 / Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска