В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19. 29 человек заболели

14.08.2020, 20:54, Новости дня

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета выявлена вспышка COVID-19, заболевание диагностировали у 29 человек. Об этом сообщил “Укринформ”.

По информации директора областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, на лечении находятся четверо студентов этого вуза. Все они – иностранцы.

“В университете отметили, что оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней вуза, который действует с 12 марта, обнаружил контактных лиц, они были протестированы. Среди иностранных студентов подтверждено 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции, другие контактные лица изолированы”, – пишет “Укринформ”.

Общежитие взяли под усиленную охрану, во всем университете провели повышенные противоэпидемические мероприятия.

В Запорожском государственном медуниверситете учится 9126 студентов, среди них более 2500 иностранных граждан из 42 стран мира.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, общее количество инфицированных в Запорожской области с начала эпидемии составляет 1038 человек, выздоровело 686 человек, 23 умерли.