Какие российские звезды окажутся в ЗАГСе после пандемии коронавируса

14.08.2020, 20:53, Разное

Журналисты рассказали о звездных парах, свадьбы которых состоятся в 2021 году. Весной следующего года прогнозируется начало «послекарантинной эры» в шоу-бизнесе.

Пандемия коронавируса оказала влияние на все жизненные сферы людей, особенно на романтические отношения. Некоторые пары не прошли проверку режимом самоизоляции, решив расстаться, а другие, наоборот, готовятся к свадьбам. Среди них 32-летний Никита Ефремов и 34-летняя Мария Ивакова, которые на протяжении двух лет состоят в гражданском браке и планировали поход в ЗАГС уже в этом году, однако в силу обстоятельств немного отложили вопрос узаконивания отношений. Илья Авербух и Елизавета Арзамасова подтвердили свой роман, а их знакомые сообщили, что возлюбленные вместе уже в течение двух лет. Недавно фигурист подарил избраннице бриллиантовое кольцо. Отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой начались недавно, однако у них много общего, а их наследники от предыдущих браков посещали один и тот же детский сад. Знакомые пары поделились, возлюбленные пока не планируют свадьбу, однако мечтают об общем ребенке.

Кэти Топурия и Лев Деньгов познакомились на вечеринке и почти сразу решили узаконить свои отношения, однако из-за пандемии они планируют роспись в следующем году. 37-летняя Анна Седокова и 28-летний Янис Тимма вместе около года. Недавно баскетболист подарил возлюбленной кольцо из белого золота с бриллиантами и предложил свою руку и сердце. Певица публично поклялась избраннику в своих чувствах, отметив, что он стал ее первой настоящей любовью.