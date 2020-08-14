Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской записали в ее кабинете

14.08.2020, 20:53, Новости дня

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что видеозапись с просьбой экс-кандидата на пост президента Светланой Тихановской не выходить на акции протеста записали в ее кабинете.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», – сказала Ермошина в интервью «Комсомольской правде Беларусь».

Глава ЦИК объяснила, что Тихановская в тот день принесла в Центральную комиссию жалобу, это произошло в присутствии журналистов.

«Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», – уточнила Ермошина.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

В пятницу штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.