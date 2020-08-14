 

Премьер Польши предложил открыть границы для пострадавших белорусов

14.08.2020, 20:48, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии им «протянуть им руку помощи».

В ходе выступления в сейме (нижней палате парламента) Моравецкий заявил, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности восточного соседа – Белоруссии, РИА «Новости».

«Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы. Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши», – сообщил премьер, представляя так называемый «план солидарности».

«В рамках плана солидарности предлагаем помощь для подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены», – добавил он.

В числе других мер поддержки Моравецкий назвал упрощение въезда в Польшу для граждан Белоруссии, стипендиальные и научные программы, помощь независимым СМИ и запуск новой программы для неправительственных организаций.

«Наши действия не будут вмешательством во внутренние дела соседа. Мы можем и должны протянуть руку помощи белорусам», – подчеркнул он.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша создаст постоянную финансовую поддержку независимым белорусским СМИ.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Рогозин допустил совместное освоение Луны Россией и Китаем

14.07 / Посол Украины вызван в МИД Армении

03.08 / В Польше была найдена скрытая пещерная система под историческим замком

16.07 / Адвокаты Сафронова заявили об установленной за ними слежкой

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

28.07 / У задержанного после взрыва в квартире в Самаре нашли вторую гранату

03.08 / Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

08.08 / Неудачные высказывания Байдена могут лишить его поддержки молодых афроамериканцев

18.07 / Во французском Нанте загорелся готический собор XV века

30.06 / Новый дизельный мотор получил фургон Mercedes-Benz Sprinter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска