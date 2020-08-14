 

Врачи предупредили о вызывающих головные боли продуктах

14.08.2020, 20:43, Разное

Врачи призвали людей, страдающих от мигрени, отказаться от ряда продуктов. Они содержат вещества, провоцирующие головные боли.

В первую очередь, из рациона следует исключить напитки с кофеином. Пагубное воздействие также могут оказать подсластитель аспартам и усилитель вкуса глутамат натрия, который содержится в колбасных изделиях и некоторых видах твердых сыров. Напротив, благотворный эффект окажет употребление овощей и фруктов. А для сладости в напитки лучше добавить натуральную стевию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Александр Запольскис: Убитый генерал КСИР, украинский Боинг и перспективы России в новом мире

22.07 / Лукашенко призвал народ сохранить независимость “клочка земли”

07.07 / В Samsung намерены представить новые бюджетные смартфоны M-серии

02.08 / Мнение: День ВДВ

11.08 / Мнение: Развитие и структура ВДВ в последние 10 лет

25.06 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2

26.06 / Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову

19.07 / Mazda выдала за новую модель скопированный у Toyota микроавтобус

11.08 / Извините, Россия: Америка не копировала Вашу идею гиперзвуковой ракеты [воздушного базирования]

07.08 / Ученый рассказал, опасно ли вегетарианство для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска