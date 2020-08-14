Кто сказал, что нельзя есть после 8 вечера?

14.08.2020, 20:39, Разное



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Циркадный ритм и еда

Теория о том, что поздний прием пищи может привести к увеличению приема пищи — это отчасти миф. Некоторые ученые считают, что «ночной зажор» не согласуется с нашим циркадным ритмом — циклическим колебанием интенсивности различных биологических процессов в течение суток. Согласно циркадному ритму, ночь — это время сна, а не еды. Исследования на животных подтвердили эту теорию — оказалось, что мыши, которые едят вечером или ночью, набирают больше веса, чем их более дисциплинированные собратья даже при условии одинакового потребления объемов пищи.

А вот аналогичные исследования на людях показали другую картину: на вес влияет не время приема пищи, а ее калорийность. Изучив пищевые привычки 59 взрослых людей, ученые обнаружили интересную тенденцию: любители поесть перед сном съедают больше калорий, чем те, кто ужинал не позже 20.00. А люди, имеющие привычку опустошать холодильник между 23.00 и 5.00 утра, в среднем употребляют на 500 калорий больше в день.

Почему ночью так тянет на сладкое и калорийное?

Вспомните, когда вам хочется набить желудок ночью — это всегда происходит либо на фоне сильного стресса, который хочется «заесть», либо речь о хроническом пищевом расстройстве, который тоже так или иначе связан со стрессом. Также чрезмерный аппетит может появиться под влиянием гормональных изменений или бессонницы. В таких случаях больше всего хочется съесть что-то калорийное — газировка, пицца, мороженое, чипсы.

Для позднего ужина могут быть и вполне уважительные причины — например, люди, которые работают в ночную смену, чаще всего поздно ужинают, в том числе быстрыми перекусами: пирожками или пиццей.

Что можно съесть на ночь?

Если вы не работник скорой помощи или пожарный, то есть у вас нет объективных причин для того, чтобы есть поздно вечером или ночью, для начала необходимо разобраться, что подталкивает вас к холодильнику в позднее время суток. Затяжной стресс, который хочется «заедать», хроническая бессонница — все эти причины наносят вред вашему физическому и психическому здоровью гораздо больше, чем ночной ужин. Не откладывайте визит к врачу или психотерапевту.

Если по каким-то причинам вы должны поздно ужинать или просто не хотите расставаться с этой привычкой, приучите себя употреблять в позднее время суток только низкокалорийные продукты с высокой пищевой ценностью.

Вот какие продукты вы можете смело съесть перед сном и даже ночью:

Морковь, сельдерей, яблоки, грейпфрут;

Кисломолочные продукты — кефир, обезжиренный творог, простокваша;

Отварное мясо птицы — курица или индейка;

Нежирная рыба;

Авокадо;

Тушеные овощи;

Ягоды.

Кстати, если вы к вечеру испытываете чувство голода, возможно, вы недостаточно завтракаете. Известно, что высококалорийный завтрак надолго оставляет чувство сытости и предотвращает «ночной дожор».