Die Welt – ЕС выступил с нотой протеста против вмешательства США в постройку «Северного потока — 2»

14.08.2020, 20:35, Новости дня

24 страны ЕС составили ноту протеста против американского вмешательства в строительство «Северного потока — 2», пишет Die Welt. Как отмечает издание, европейский протест против вмешательства США получил неожиданно широкую поддержку: к ноте не присоединились лишь три страны ЕС. Помимо прочего, в ноте говорится о том, что экстратерриториальные санкции США являются нарушением международного права, а также подчёркивается, что европейская политика должна определяться в Европе, а не в «третьих странах».



Reuters

ЕС практически в полном составе выступил с нотой протеста в отношении вмешательства США в строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Die Welt. Текст ноты был подан в Госдеп США.

Согласно данным из европейских дипломатических кругов, 12 августа 24 страны ЕС устроили демарш на видеоконференции с Госдепом США. Как отмечает издание, таким образом, европейский протест против американского вмешательства получил неожиданно обширную поддержку. Несмотря на то что многие европейские страны критиковали постройку «Северного потока — 2», в вопросе неприятия американского вмешательства государства ЕС проявили почти полное единство. Лишь три страны ЕС отказались присоединяться к демаршу: как отмечает Die Welt, какие именно это были страны, пока неизвестно.

Как пишет издание, содержание ноты протеста было схожим с заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по санкционной политике США, сделанного 17 июля. Тогда Боррель, в частности, отметил, что ЕС считает экстратерриториальное применение санкций нарушением международного права.

В протестной ноте также отмечается, что ЕС из принципа отвергает применение «третьими странами» санкций против «европейских фирм, действующих на законных основаниях». «Европейская политика должна определяться в Европе, а не в третьих странах», — приводит издание отрывок из ноты. Кроме того, в ноте подчёркнуто, что страны ЕС готовы проводить совместную с США санкционную политику при условии совпадения внешнеполитических целей.

По словам пресс-секретаря посольства США в ФРГ, в Вашингтоне предпочли бы не прибегать к такому инструменту, как санкции, однако США должны «реагировать на угрозы своей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам, в случае если РФ попытается использовать своё доминирующее положение на европейском газовом рынке для создания раскола в ЕС, экономического истощения Украины и подрыва инвестиций в диверсификацию энергетического снабжения государств, полностью зависящих от поставок российского газа».