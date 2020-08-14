Аманда Сейфрид в эксклюзивном интервью: о дочери Нине, дружбе на всю жизнь и о том, как важно быть сытой и довольной во время работы

14.08.2020, 20:21, Разное

Аманда, вы помните, когда впервые начали смотреть мультфильмы про Скуби-Ду?

Я просто помню, что чувствовала интерес, когда видела эти истории про привидения. В юности я была просто одержима рассказами о призраках и думаю, это была отличная возможность дать волю своему воображению. Команда Скуби-Ду как раз давала такое ощущение полной свободы: ты мог абсолютно безопасно исследовать эту сферу. В общем, я смотрела эти мультфильмы постоянно. (Улыбается.)

Теперь, когда у вас есть дочь, которая как раз попадает под аудиторию мультфильма, она рада, что мама приняла участие в нем?

Да, когда пройдет премьера мультика, он ей точно понравится. Мы собираемся отметить этот момент премьеры всей семьей и сделаем так, чтобы этот праздник запомнился надолго. Кстати, дочь уже видела меня в других фильмах. Не знаю, как она это делает, но у нее получается уложить тот факт, что мама на экране, в голове и осмыслить его. Это здорово. Мне самой приятно видеть, когда она смотрит на нас по телевизору – ведь ее отец тоже актер (Аманда замужем за актером Томасом Садоски – Ред.). Она точно понимает, что мы играем персонажей. И когда я озвучивала персонажа в другом мультфильме, ей нравилось слушать мой голос. Думаю, после просмотра “Скуби-ду” она захочет обнять Дафну: ведь эта героиня будет звучать, как мама, и вести себя, как мама, а еще проделывать все эти сумасшедшие вещи со своими друзьями и говорящей собакой. В общем, я уже не могу дождаться этого просмотра.

Дочь Аманды Нина с отцом, актером Томасом Садоски

В центре картины – сюжет о мальчике и его собаке, человеке и его питомце, который многим понятен и хорошо знаком. Домашние питомцы ведь были всегда частью и вашей жизни?

Отношения между человеком и животным могут оказаться просто чудесными. Очевидно, что наши питомцы не могут говорить, но у них есть душа и они способны общаться с нами как никто другой. Они абсолютно искренни и с ними можно установить самую прочную связь, почувствовать себя частью чего-то большего. Всякий раз, когда у меня случается тяжелый день или я испытываю сильный стресс, я могу просто лечь на кровать со своей собакой и почувствовать себя спокойно, хотя бы на мгновение. Иногда это все, что тебе нужно. И сам процесс в чем-то даже похож на медитацию: ты не пытаешь исправить свою жизнь, но стараешься нащупать момент спокойствия, приподняться над ситуацией.

Аманда и ее собака

Моя собака способна отвлечь меня от любых невзгод. Он – моя эмоциональная поддержка, и то же самое я могу сказать про других своих животных. У меня есть осел, скорее похожий на большую собаку, и я действительно привязана к нему. Наверное, это звучит бессмысленно, но это действительно так. Он просто находится рядом со мной и распространяет вокруг себя эту спокойную энергетику, которая словно бы заставляет вас чувствовать: “Хорошо, все будет хорошо”. Слава Богу, что моя дочь растет с этими животными.

Как зовут вашу собаку?

Финн. А у осла кличка Гас. И еще у нас есть козы и лошади.

За козами нужно следить! Они ведь едят все подряд…

Да! Например рождественскую елку. Они их просто обожают (Смеется.)

Осел Гас.. … и прочие питомцыДафна в фильме – чуткая девушка, способная к эмпатии. Вы находите общие черты между собой и этим персонажем?

Она умеет подмечать детали и отлично чувствует человеческую натуру. Кроме того, у нее хорошо развито сострадание. Вы видите на протяжении всего фильма, как она ведет себя, насколько она связана с происходящим вокруг нее. Дафна милая, старается изо всех сил. Она – отличный образец для подражания и чудесное дополнение к команде “Скуби-ду”. Я знаю, что она хороший друг и человек. Люблю играть и озвучивать таких персонажей. Они позитивные, вдохновляют тебя.

Кажется, мы всегда знали этих мультипликационных героев, но не понимаем, как именно они все в итоге оказались вместе. Для вас имеете значение то, откуда взяла начало история “Скуби-ду” и что этому наконец решили уделить внимание?

Да, хочется какой-то конкретики, новой перспективы. Я имею в виду: зачем снимать фильм, если вы не собираетесь раскрывать героев или исследовать их еще больше? Мы любим эти истории, персонажей, но всегда найдется что-то новое, что мы могли бы про них узнать – ровно так же мы можем узнать что-то и про тех людей, с которыми давно знакомы. И когда меня спросили, не хочу ли я озвучить Дафну, я была готова. Не только потому, что у меня есть ребенок, который обязательно посмотрит этот фильм – скорее, потому, что я знаю этих героев, чувствую, что они мне близки, и хочу стать частью этого культурного явления. И могу теперь считаться членом этой семейки. Это же круто!

В мультфильме “Скуби-ду” речь идет об основанном компанией друзей детективном агентстве и собаке одного из них по кличке Скуби-ду. Аманда озвучила в картине роль Дафны (слева)

У героини Дафны близкие отношения с Фредом и Велмой. Насколько большую роль играют друзья в вашей жизни?

Огромную. У меня есть групповой чат, в котором я ежедневно пишу что-то вместе с подругами – и я знаю их с пяти лет, мы вместе ходили в детский сад. У этих отношений были свои взлеты и падения, особенно в школе, но мы всегда оставались друзьями и могли положиться друг на друга. Сегодня мы все стали родителями, но продолжаем дружить не только поэтому: ведь мы общались еще до того, как поженились и родили детей. У этой дружбы есть своя история, в ней есть преданность, обмен знаниями, и все это для меня очень важно. Я стараюсь держаться за своих людей, в моем окружении много тех, кого я знаю с 17-19 лет. И таких же правил я придерживаюсь и в бизнесе: сохраняю крепкие дружеские отношения со своим агентом и менеджером. Они как семья для меня. И да, как и в любой семьей, в этих отношениях могут быть недостатки, но вы растете вместе, и это бесценно.

То, что вы говорите, перекликается с историей Скуби-ду: люди росли вместе с этими героями, и теперь все новые поколения становятся частью этой команды.

Точно! Правда, эти персонажи не стали старше, что довольно забавно. И мы даже не задаемся никакими вопросами по этому поводу. Хотя мне нравится, что в чем-то они неизменны.

Вы не в первый раз работаете в анимации. Есть ли какие-то специальные способы подготовиться к процессу озвучания?

На самом деле, ничего особенного я не делаю. Мне просто нужно быть сытой, пить много воды и чтобы меня хвалили (Смеется.). Также, поскольку мне часто приходится двигаться у микрофона и даже снимать обувь, важно чувствовать себя комфортно. Но важнее всего, конечно, как ведет себя режиссеро и то, насколько он или она вовлечены в проект. Например, наш режиссер Тони Червоне постоянно был рядом и очень упростил нам задачу. Он сам отлично озвучил при нас всех персонажей, чтобы показать, как это сделать – а мог бы оставить всех актеров вообще без работы. Но к счастью, этого не произошло, и мы спокойно все записали. А еще нам раздали Скуби-снэки. На каждой сессии в студии звукозаписи у них была машина из-под попкорна, заполненная этими снэками. Ну разве не прекрасно?

Аманда Сейфрид