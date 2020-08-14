 

Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

14.08.2020, 20:16, Новости дня

«Лукашенко вернул задержанных под Минском россиян, потому что в условиях острейшего политического кризиса в Белоруссии он вынужден сближаться с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он объяснил решение Александра Лукашенко вернуть Москве 32 россиян, которых ранее белорусский лидер называл «боевиками» и сотрудниками частной военной компании Вагнера.

«После президентских выборов в Белоруссии произошла страшная путаница. Люди из окружения Александра Лукашенко уже начинают задумываться о том, насколько перспективно оставаться в его команде. Сейчас он вынужден сближаться с Москвой, поскольку ситуация для него становится все хуже и хуже», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог также отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского изначально понимала, что их запрос в Минск выдать Киеву 28 человек из 33 не будет удовлетворен. «Команда Зеленского отреагировала на мнение правых, которые следят за каждым шагом президента. Но они прекрасно понимали, что не получат ответа», – отметил Погребинский.

Ранее стало известно, что задержанные в Белоруссии россияне, которых в Минске называли «бойцами ЧВК Вагнера», находятся в России. По информации источника ТАСС, россияне вернулись на родину в пятницу «наземным маршрутом через российско-белорусскую границу». Один из задержанных россиян, имеющий также и белорусское гражданство, остался на территории республики.

Как говорится на сайте российской Генпрокуратуры, передача задержанных проходила в строгом соответствии с нормами международного права и законов обеих стран. Из сообщения следует, что Минск удовлетворил ходатайство генпрокурора РФ Игоря Краснова. Документ был отправлен из Москвы 5 августа в соответствии с предусмотренным Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Напомним, в конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. При этом Киев попросил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.

В то же время СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание «вагнеровцев» было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.



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