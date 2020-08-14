Опубликованы данные о смертности от коронавируса в Москве за июль

14.08.2020, 20:16, Новости дня

За июль в Москве от коронавируса как основной причины смерти скончались 742 человека, это вдвое меньше, чем в июне, сообщил департамент здравоохранения города.

«От ковида как основной причины смерти в июле умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне (1605), и почти в четыре раза меньше, чем в мае (2757). В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек)», – говорится в сообщении на сайте департамента.

Отмечается, что к COVID-19 отнесли все, в том числе спорные и сомнительные случаи.

Департамент обратил внимание, что коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. 964 человека в июле скончались от других причин, при этом у них был коронавирус.

Всего в июле умерли 1706 человек с коронавирусом. Это на 50% ниже, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае.

«При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях (БСК – 418, болезни органов дыхания – 28, прочие болезни – 20)», – пояснили в ведомстве.

Летальность от коронавируса в столице за весь период пандемии составила 4,9% случаев, в которых COVID-19 был основным или сопутствующим заболеванием

Случаев смерти от коронавируса в первые дни августа было на 60% ниже, чем за аналогичный период июля. «Это подтверждает устойчивую тенденцию снижения смертности», – отметили в департаменте.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин предупреждал москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы. Он также называл слухами сообщения о возвращении ограничений в Москве.