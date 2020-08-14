Мнение: Апроприация Нотр-Дама, извинения за нечернокожесть и дружба Израиля с арабами

14.08.2020, 20:06, Разное

1. Борцы за расовую справедливость сделали следующий шаг. Теперь пресловутая культурная апроприация, – вроде ношения белыми людьми венцов из перьев или раскрашивания лиц в чёрный цвет, – это не просто одно из самых постыдных и недопустимых явлений современности. Теперь это ещё и грех, который уходит корнями в далёкое прошлое:

https://lenta.ru/news/2020/08/13/civilstealing/

Архитектурные памятники западной цивилизации, такие как Нотр-Дам-де-Пари, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и Собор Святого Марка, оказались сделаны по арабским прототипам. Об этом объявляется в книге «Крадя у сарацинов» Дианы Дрейк, пишет «Гардиан».

Писательница призналась, что была удивлена реакцией читателей на ее работу. По ее словам, она была уверенна, что об арабском происхождении известных построек знало куда больше европейцев. «Однако многие находятся в абсолютном неведении об истории культурной апроприации», — отметила Дрейк.

Она добавила, что решилась на написание книги в том числе из-за растущих в Европе исламофобных настроений.

«Сейчас у нас есть Восток и Запад. В те времена такого не было, а культурный обмен был колоссальным — в большей степени из Востока в Запад. А обратно поступало очень мало», — объяснила Дрейк.

С одной стороны, формально рассуждения госпожи Дрейк не лишены истины. Европа когда-то была варварской, и многому научилась у арабов и Византии. С другой стороны, когда говорят о культурной апроприации, обычно имеют в виду что-то плохое:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Культурная_апроприация

2. Итак, согласно новой вере западных борцов за справедливость, изображать чернокожего, стремиться им быть, подражать ему – нельзя, даже если ты сам весьма смугл, ведь это наглая и беспардонная апроприация. Однако игнорировать людей другого цвета кожи тоже нельзя, это ничуть не менее ужасно и вопиюще.

Иллюстрируя этот парадокс, Виктор Мараховский приводит в пример последние новости с фронтов американских культурных войн:

https://ria.ru/20200809/1575530346.html

Актриса Салдана — известная нам как синяя женщина из “Аватара” и зеленая женщина из “Стражей Галактики” — в слезах попросила прощения за то, что несколько лет назад сыграла черную женщину, певицу Нину Симон. По словам Салданы, она теперь осознает, что не должна была играть негритянку, потому что она сама недостаточно негритянка (Зои хоть и темнокожая, но карибская мулатка с элементами ирландской, латиноамериканской и арабской крови, а это значит, что она не может претендовать на причастность к настоящей Черному Американскому Наследию, как-то так). Более того: она теперь повинна в культурной апроприации, то есть присвоении. Ибо отобрала образ Нины Симон у Черного Народа, а роль Симон и, соответственно, гонорар за нее — у настоящей Черной Американской Актрисы.

В свою очередь, скандал с Мартином (обвиненным в расизме и трансфобии) вроде бы завершился, но 71-летнего писателя продолжают пинать передовые журналисты, припоминая ему все грехи — и от списка его грехов бросает в дрожь.

Если вы случайно пропустили, то напомним начало этой истории: автор “Песни льда и пламени” (и, следовательно, создатель “Игры престолов”) был назначен ведущим самой авторитетной премии американской фантастической литературы “Хьюго”. Церемония в этом году проходила в связи с пандемией по скайпу, все сидели в смешных шляпах и все выглядело довольно мирно, но Джордж Мартин:

— наградил призом “ретро-Хьюго” за лучший сборник рассказов 1945 года посмертное издание “Мифов Ктулху” Говарда Лавкрафта;

— наградил призом “ретро-Хьюго” за лучшую редактуру покойного Джона Кемпбелла;

во время своей речи проехался по статуэтке “Оскара” на предмет неполной ясности с его половой принадлежностью;

— не сумел правильно выговорить название “журнала негритянской фантастики”, написанное на специальном ломаном английском, тем самым обнаружив равнодушие к негритянской культуре;

в процентном отношении в своей речи уделил больше всего внимания белым мужчинам — несмотря на то, что в этом году расовый состав лауреатов вполне удовлетворительный: там много негров и азиатов.

Этими своими действиями Мартин, во-первых, глубоко оскорбил расовую справедливость, поскольку Лавкрафт и Кемпбелл, будучи людьми своего времени (то есть первой половины XX столетия) и своей страны (то есть Америки, где действовали сегрегационные расовые законы), в той или иной мере разделяли расистские взгляды. Эти взгляды, правда, считались тогда не только совершенно приемлемыми, но и были мейнстримом чуть ли не везде, кроме коммунистического СССР, но в США сейчас наводят ретроспективную справедливость, так что это не оправдание.

А во-вторых, обидными шутками про “Оскара” Мартин причинил боль трансгендерным персонам.

Мартин кое-как извинился, но пока что его явно не простили. Во всяком случае, передовые СМИ (например, Esquire ) припоминают знаменитому фантасту, что:

в его “Песни льда и пламени” имеется 214 эпизодов сексуального насилия, причем насилуют постоянно в основном женщин. И хотя Мартин оправдывается, что в его книгах персонажи насилуют друг друга, потому что на войнах так происходит всегда, — но в этом определенно есть что-то мизогинистское;

его варвары (смуглые, между прочим) изображены как дикари, склонные к насилию;

и это все в то время, когда сама премия “Хьюго”, кстати, еще не искупила свою вину, поскольку ее долго-долго, до этого десятилетия, не вручали неграм.

“Такой непродуманный подход к вопросу расы и класса <…> есть прекрасный пример того, что жанру научной фантастики и фэнтези еще предстоит прогрессировать, а его иконам, включая Мартина, еще предстоит выучить и усвоить уроки”, — снисходительно пишет колумнистка “Эсквайра” (она женщина и негритянка, то есть по определению находится на правильной стороне истории, так что может себе позволить немного повоспитывать старого белого мужика).

3. Поскольку внутри страны у Дональда Трампа дела идут плохо, он продолжает заявлять о своих внешнеполитических победах:

https://lenta.ru/news/2020/08/13/tepervseok/

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. О примирении государств в своем Twitter-аккаунте сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующее заявление.

Две страны пришли к договоренности при посредничестве администрации Трампа. «Дональд Трамп, премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, провели переговоры и согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в заявлении.т<…>

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.

Напомню, в ОАЭ недавно была построена первая арабская атомная электростанция.

Как бы то ни было, нам будет лучше, если Ближний Восток продолжит идти по пути достижения мира и прогресса. Возможно, цены на нефть от этого будут не такими высокими, а спрос на российское оружие несколько упадёт. Зато мы сможем поставлять туда наши лучшие в мире ядерные технологии и продавать российское зерно растущему ближневосточному населению.