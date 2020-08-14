 

В Минске у Дома правительства ОМОН опустил щиты перед протестующими

14.08.2020, 19:55, Разное

Девушки обнимали их в знак благодарности.

На площади Независимости у Дома правительства в Минске, где собрались больше 10 тысяч человек, бойцы ОМОН и внутренних войск опустили щиты, после чего минчанки начали обнимать их и благодарить за проявленную солидарность.

Силовикам аплодируют и пытаются подарить цветы. Как пишет Onliner, бойцы пообещали, что если не будет никаких провокаций, то они не применят силу первыми.

При этом телеканал «Белсат» передает, что на проспекте Независимости начались перебои с интернетом. Тем временем, по данным Tut.by, по проспекту уже движутся машины силовиков, а из Дома правительства выходит все больше и больше правоохранителей.

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Источник: Новая газета



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