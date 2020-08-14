 

“Я боюсь оставаться одна”: Мария Погребняк рассказала о нападении маньяка

14.08.2020, 19:53, Разное

Известная инстаблогер и дизайнер Мария Погребняк разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками рассказом о нападении на неё маньяка. По словам знаменитости, воспоминание об ужасной истории до сих пор тревожат её душу.
Событие, о котором вспомнила инстадива в своем микроблоге, произошло около девяти лет назад, когда она еще не была замужем за известным футболистом Павлом Погребняком. В квартиру, в которой жила красотка, пробрался неизвестный житель с абсолютно очевидными намерениями. Будущую звезду спасло только вмешательство соседей по дому. Жуткая история произошла ночью, и с тех пор знаменитость стала бояться темноты. “Иногда его очертания приходят ко мне во сне! Меня бросает в жар, все тело покрывается мурашками, слёзы, страх!” – с трепетом поделилась своими эмоциями красавица. К слову, Погребняк упомянула, что неоднократно обращалась к профессиональным психологам за помощью, однако их усилия до сих пор имели только кратковременный эффект.

Стоит отметить, что все подписчики глубоко прониклись переживаниями хозяйки микроблога. Кое-кто из фолловеров посоветовал звезде посетить храм, некоторые порекомендовали ей хороших специалистов по психологии. Большинство же поклонников постаралось поддержать и утешить свою любимицу теплыми словами и сочувствием.



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