 

Алла Пугачева в платье-тунике сделала массаж Максиму Галкину

14.08.2020, 19:53, Разное

Максим Галкин уговорил свою 71-летнюю супругу Аллу Пугачеву сделать ему массаж. Несмотря на нежелание возлюбленной позировать на камеру, юморист запечатлел происходящее на видео.
Алла Пугачева предстала без макияжа и безупречной укладки, одетая в розовое платье-тунику. Во время массажа артистка спросила супруга, нужны ли ему были ежедневные тренировки. «Тоже мне спортсмен», – шутливо добавила певица. Максим Галкин назвал слова жены «ворчащим монологом» и попросил ее массажировать молча, чтобы было смешнее. Примадонна также задалась вопросом, «зачем она всю жизнь исполняла песни, если является таким хорошим массажистом».

Супруги вместе воспитывают сына Гарри и дочь Лизу. Шоумен в одном из интервью признался, они с женой никогда не повышают на детей голос, чтобы они росли в гармонии.



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