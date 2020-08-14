Мнение: Спонтанность и вера

14.08.2020, 19:50, Разное

Про пользу нижней роли хочу написать, поскольку вижу, что непонимание темы верх-низ – целиком из-за неприятия нижней роли.

Я уже упоминала, что нижнюю роль надо любить и уметь, хотя бы ради того, чтобы правильно выстраивать отношения с самой жизнью, с судьбой, с тем потоком внешних событий, который никак не зависит от нас.

Многим людям даже представить такое тошно. Подчиниться судьбе? Может еще и прогнуться под изменчивый мир?

Именно поэтому у них нет спонтанности, сил так мало, что еле хватает на привычки и автоматические действия.

Энергии дефицит, чуть что – стресс. Нет запаса для адаптации.

Представляете себе, как выглядит пирамида уровней энергии?

Самый нижний уровень – апатия, она же депрессия. Нет сил ни на что, желаний тоже нет, ноль энергии. Депрессия имеет форму замкнутой цепи: чем меньше сил, тем меньше дел, а чем меньше дел, тем меньше сил. Именно поэтому врачи не ждут, что человек сам раскачается, а прописывают препараты.

Но химический дисбаланс – обычно следствие апатии, а не наоборот, как думают многие.

Чуть выше уровня апатии – вялость, она же разочарование. Это тоже фрустрация, но меньше, чем полная апатия. Сил тоже мало, желания доставляют боль, поскольку выглядят несбыточными, хочется спрятаться от них в зеленый виноград. Жизнь представляет собой – череду обязанностей и редкие моменты досуга, который приносит в основном боль, поскольку не оправдывает ожиданий.

Еще выше – уровень надежд, появление смысла жизни.

“Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость”. Это уже хороший уровень, человек подвижен и способен развиваться, но к сожалению, на этом уровне многие берут кредит у короны. Корона на этом уровне растет и расцветает. В апатии нет, на уровне разочарования тоже нет, ей нечего есть. Поэтому многие думают, что корона – это защита от стресса и помощь. Они сравнивают это с уровнем апатии и думают, что вылезли из апатии благодаря короне. Но все наоборот. Они вылезли благодаря надежде на лучшее будущее, получили небольшой запас энергии и скормили это короне, чтобы получить иллюзию, будто лучшее будущее уже началось. Как Буратино продал азбуку, чтобы ходить в театр.

Уровень короны – это такой коридор от уровня надежд в никуда. Можно заблудиться в зеркальных коридорах и сгинуть, можно опять упасть на уровень апатии.

Выше уровня надежд – уровень работы. На этом уровне есть силы строить свое будущее, есть мотивация к этому, есть результат. Это тоже замкнутая цепь: чем лучше результат, тем выше мотивация, а чем выше мотивация, тем лучше результат. С этого уровня люди поднимаются вверх и даже на Олимп, но мы об этом пока не будем, чтобы не давать пищи коронам.

Мы посмотрим, каким образом смирение перед судьбой, нижняя роль по отношению к жизни, помогает не надеть корону и перейти с уровня надежд на уровень работы.

Логично, что корона – это как раз нежелание признать свою нижнюю роль ни с кем и ни в чем, отрицание смирения и скромности, жажда грандиозности. Человек хочет подъема на Олимп, минуя уровень работы и все остальные уровни. Или он согласен оказаться на уровне работы, но так, чтобы работа делалась сама собой, без его усилий, а он бы царил.

Вот что такое корона. Это демон, который появляется, когда у вас есть чуть-чуть энергии и от вас пахнет свежей кровью. Когда вы валяетесь в апатии, жизни в вас нет, короне вы не интересны.

Многие терапевты занимаются тем, что пытаются надеть корону на депрессивных, думая, что корона подарит им надежду, но у них не получается ничего. Это похоже на то, как если бы вы смотрели на красивых парней с кубиками и думали, что стоит жирному мужчине продавить на коже живота кубики с помощью специальной решетки, он станет красивым.

Сколько ни нахваливай депрессивного, он не будет это слушать. Корону на него не надеть.

Зато если у человека есть немного сил, есть надежды, ему очень легко помочь надеть корону. Но в этом случае вы помогаете ему спустить на ветер пять золотых, которые отец-творец дал ему на учебу. Вы уводите его с этажа надежд в никуда, в зеркальный тупик, чтобы он там принимал наркотики.

Чтобы попасть с уровня надежд на уровень работы и выше, нужно умножить энергию, не беря в кредит у иллюзий, а открыв в себе два закупоренных шлюза, которых на уровне надежды нет.

Всего таких шлюзов три.

На уровне надежд открыт один шлюз из трех, собственно – Надежда. А есть еще шлюз Веры и шлюз Любви.

Шлюз Любви открывается уже на уровне работы, когда вы делаете что-то, получаете хороший результат и вас подхватывает поток мотивации. Вы любите жизнь, вы получаете удовольствие от бытия и творчества.

Большинство людей никогда не открывают это шлюз, хотя видят его у других и создают иллюзию этого состояния у себя посредством короны. И верят, что им удалось черпнуть высокой энергии.

Корона – как кинопроектор. Вот вы видите что-то у других, завидуете и воруете себе, но в иллюзиях.

Например вы видите красивую девушку, и вы женщина, вы наблюдаете, как она ходит, улыбается, принимает комплименты мужчин, получает любование со всех сторон, сама собой любуется. И вы копируете это в своих иллюзиях, натягивая на себя, точнее копируете самую внешнюю часть, как увидели это и смогли воспроизвести, искаженно и криво. Как если бы вы, не умея рисовать, срисовали бы картину мастера, что бы у вас вышло?

И вот так криво-косо вы и играете роль востребованной красавицы, раздающей поклонникам улыбки. А современные компьютерные программы вам в этом помогают.

Или, если вы мужчина, то вы начинаете представлять, что эта красавица любит вас, мечтает о вас, она или подобная ей. И если корона слишком вырастет, вы можете даже связь с реальностью потерять и действительно поверить, что любимы и этой красавицей, и прочими.

Вот что делает корона. Энергия у вас уже есть, вы в надежде, вы не разочарованы, но вы тратите свою энергию на кормление короны. В буквальном смысле слова тратите энергию – говорите об этом, думаете, создаете картины и добываете доказательства того, что это все про вас. Вы кормите корону вместо того, чтобы пустить время, силы и свои мозги в дело.

И у многих на этом месте загвоздка. Они не могут пустить энергию в дело, энергии слишком мало, чтобы ее пустить. Как нищей зарплаты не хватает на то, чтобы начать откладывать или вкладывать в бизнес, ее еле хватает на жизнь и чуть-чуть на бухло и считают, что им приходится пить, чтобы хоть немного расслабиться.

Нет энергии на развитие, есть энергия на выживание и то мало.

Уровень энергетической нищеты и нужды и уровень, когда уже есть энергия на дело, и разделяет шлюз Веры.

Надо поверить в себя или во что-то еще, чтобы получить поток, которого будет достаточно для мотивации.

В любом ресурсе это можно отследить буквальным образом. Вот вы решили похудеть и подкачаться, вы точно знаете, что физически это возможно – просто ешь меньше, но качественно, и регулярно занимайся, тупо делай это и через полгода увидишь результат. Но чтобы это осилить, нужна вера, что это будет, что это вам нужно, что это то, ради чего стоит страдать. Отрефлексируйте этот момент и вы увидите, что вам не хватает именно веры, чтобы желание ваше стало мощным и стабильным и вам стало легко отказаться от сладостей и не лень пыхтеть на турнике. Нет веры, что вы получите результат и вам ничего не помешает. В голову лезут мысли, что ничего не получится, помешает болезнь или какая-то оказия, или получится, но будет не таким и не даст радости, лезут страхи, что вы надорветесь, сойдете с ума от стресса и так далее. Нет веры.

А те, кто получили мотивацию и начали работу, нащупали веру или даже Веру, то есть умение верить в принципе.

Для того, чтобы нащупать Веру необходимо то самое смирение, та самая пугающая нижняя роль.

Верить мы можем только в то, чего не можем контролировать. Надеяться можем на нечто понятное и конкретное, а верить – “ибо абсурдно”.

И верить надо учиться.

Многие думают, что верят, а на самом деле выражают надежду или даже пожелание, что все будет так, как ими задумано.

Доверия, передачи власти и смирения в этой вере нет. Поэтому шлюз не открывается.

Люди, которые имеют много спонтанности, поток энергии, всегда смиренны перед обстоятельствами. Они не пытаются контролировать то, что от них не зависит, не цепляются за разочарования, не штурманят будущее, они гибкие, живые и мягкие словно трава и поэтому они так хорошо растут, не лежат неподвижным камнем. Они не тратят силы на сопротивления неизбежному и не боятся его.

Но они и не пассивны как люди в апатии, которые признали себя сломанными жизнью и прекратили движение, просто легли. В границах возможностей они активно двигаются, не упускают шансов, не теряют времени просто так. Но как им удается видеть, где они могут что-то делать, а где нет? Что позволяет им вкладываться, не жалея сил, пока это возможно, но тут же отпускать руль, когда возможности рулить нет? Почему они никогда не бьются головой в стены, они всегда держатся в русле своего потока? Как это удается?

Это удается благодаря готовности встать в нижнюю позицию при столкновении с судьбой и почтительно наклонить голову. Спокойно это сделать, без ропота, даже с удовольствием и любопытством.

Это стало совершенно невозможным для современных людей, ненавидящих иерархию, поэтому сейчас так много неврозов, психических расстройств и депрессий. Стресс ломает людей, поскольку если вы не видите красоты в подчинении тому, что от вас не зависит, вы будете сопротивляться и беситься постоянно и быстро истощите себя. Либо вы вынуждены жить в стеклянной банке иллюзий как пойманные майские жуки. Сузить мир до банки, чтобы поддерживать иллюзию контроля над ним.

При столкновении с Неизбежным, нужно стать как те дети, которые войдут в Царство Небесное. Про это известно две тысячи лет и даже больше, но отрицается Штурманами. Они не хотят нижней роли, они будут биться головой, они будут аргументировать это тем, что нельзя быть тряпкой, надо быть сильными.

Сильными по сравнению с кем?

Если вы стремитесь быть сильными по сравнению с тем, что больше вас в сто раз или миллион раз, то вы идиот. И значит нормально, если вас не станет, зачем нужны идиоты? Надо перестать быть идиотом, чтобы появилась энергия на полноценную жизнь.

Если же вы думаете, что на глазок нельзя определить, что нечто вас больше и сильней в сто раз, вы тоже дурак. Если кто-то вас выше на три сантиметра, это сложно определить на глазок, но если вас намного больше и сильней, ничего измерять не нужно, это и так понятно.

Только дурак может ворчать, что мир неправильно устроен. Где он и где мир? Где он и устроители мира?

Только дурак может критиковать культуру, традиции, науку или медицину в целом, прошлое человечества и дела великих исторических персон.

Странно ли, что этот дурак, сталкиваясь с волей другого человека, не замечает ее, не видит границ. Он же привык ощущать себя грандиозным, могущественным на уровне целого мира. И он привык считать, что так и надо, надо носить корону, иначе не будет сил на жизнь.

Но откуда у такого человека возьмется спонтанность?

Он не чувствует себя ребенком по отношению к жизни, кем он является. Не видит в судьбе строгого, но любящего родителя, который не имеет намерения причинить ему зла, но и угождать ему не будет, будет ставить задачи. Вот как относятся к жизни спонтанные люди.

Сейчас даже и образ ребенка не работает на спонтанность. Если человек представляет себя ребенком, он представляет себя пупом земли, которого должны опекать и баловать, а он лишь ныть и требовать. Подчинение уже не ассоциируется с детством, поэтому цитата из Евангелия теперь плохо понятна.

Лучше представлять себя подчиненным на работе, единственное место, где иерархия кое-как сохранилась, хотя тоже отрицается. Представьте себе быстрое развитие карьеры, чтобы не было так горько представлять подчинение. Мужчины, которые были в армии, и женщины, которые серьезно занимались спортом, могут представить иерархию лучше.

Вот так надо относиться к судьбе.

В этом случае собственные границы будут лучше видны. Очень легко увидеть, что свои бытовые и профессиональные обязанности вы выполнять можете, а остановить эпидемию в мире или экономический кризис – нет. Так что толку беситься из-за этого и толочь в ступе воду, обсуждая это со всеми?

Вы можете что-то сделать для человека, пока он открыт вам, но заставить его любить вас – нет. Вы не хозяин ему и не хозяин жизни, чтобы другие вам подчинялись. Вы не можете повернуть вспять болезни близких, можете просто оказывать помощь. Вы не можете развернуть время и перестать стареть, можете только поддерживать то, что есть. Вы не можете управлять событиями, вы можете только вписывать себя в те, что есть, и пытаться в границах влиять на будущие события, посредством работы.

Очень много всего мы не можем, но зато можем заниматься тем, чем можем.

Просыпаясь утром, не надо напряженно ждать грядущих событий, пытаясь предотвратить и направить. Штурманы постоянно зажаты, скованы, постоянно в стрессе, потому что ощущают необходимость контроля за всем. Они не могут понять и принять, насколько они мелки и незначительны, насколько их дело – маленькое дело. Они и в самолете рулят вместе с пилотом в своей короне, поэтому сходят с ума от стресса. И жизнь их – постоянный самолет, турбулентность и авиафобия.

И еще есть одно у невротиков. Они чувствуют себя на равных с судьбой, но судьба их во много раз больше, поэтому они и боятся наказаний за свои амбиции. Боятся всю жизнь, трясутся как Моська, которая лаяла на Слона. Слон даже не заметил этого, а у Моськи дрожит хвост от ожидания слоновьей мести. Если бы они ощущали себя маленькими, какие они и есть, они бы догадались, что коль скоро они появились и живы, значит их никто не хочет уничтожить, иначе бы уничтожил давно. А значит можно расслабиться и жить, наслаждаясь настоящим и доверяя будущему.

Как у вас со шлюзами Надежды и Веры, друзья?