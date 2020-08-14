 

Володин не вошел в первую десятку депутатов Госдумы по уровню доходов

14.08.2020, 19:43, Разное

Декларации о доходах и имуществе опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента.

За прошедший год доход Григория Аникеева составил почти два миллиарда 353 миллиона рублей. Он задекларировал 12 объектов недвижимости. Кроме того, парламентарий владеет несколькими дорогими автомобилями, вертолетом и моторными лодками.

На втором месте по уровню заработка оказался член думского комитета по бюджету и налогам, представитель “Единой России” Леонид Симановский – один миллиард 165 миллионов рублей. Третье место занял единоросс Николай Борцов – 707 миллионов рублей дохода за прошлый год.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в первую десятку парламентариев по уровню заработка не вошел. За 2019 год его доход составил чуть больше 100 миллионов рублей.

Как писали “Дни.ру”, в прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил на благотворительность более 45 миллионов рублей. Всего за пять лет Вячеслав Володин перевел для помощи нуждающимся более 220 миллионов рублей личных доходов.



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