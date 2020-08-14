Личное: Мы не имеем права молчать

14.08.2020, 19:35, Разное

Я только вчера подумала, что Россия просто обязана вмешаться в происходящее в Беларуси — осудить усатого тирана, который мордует народ.

Имеем ли мы право молчать, когда братский народ избивают, пытают в застенках, снимают штаны с девчонок и угрожают пустить их по кругу так, что не узнает родная мать?



Фото: Соцсети

Есть ли у нас моральное право молчать, когда отбитый на всю голову диктатор уничтожает самую близкую нам страну?

Российская власть молчит — ей не нравится Лукашенко, что совершенно понятно. Он постоянно шантажировал нас «братской» любовью, требовал кредиты, чтобы побеждать на выборах.

Всем очевидно, что Россия устала от бессменного белоруса. Он достал не только свою страну, но и нас.

Но власть молчит, не выступая ни за, ни против. В застенках КГБ уже российские граждане, а мы всё молчим.

Страдает и бизнес — на предприятиях забастовки. А между тем, наши экономики крепко связаны.

От Лукашенко России — ущерб не только моральный, когда слёзы наворачиваются от вида крови и издевательств на братским народом, но и экономический.

Вот, например, и первая ласточка — Дмитрий Мазепин, владелец УралХима, призвал Лукашенко сесть за стол мирных переговоров.

«Бизнесмен также обратился к белорусским властям с просьбой остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирного населения, а руководство России призвал не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

Я уверена, что и власть, и бизнес, и мы, простой народ, обязаны прекратить насилие и помочь белорусам. Иногда молчание — хуже прямого предательства, а потому Россия не имеет права оставить народ Беларуси на расправу усатому таракану.

Как вы считаете, Россия должна вмешаться? Как помочь белорусам — простому народу?