 

Ученые: Образование позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

14.08.2020, 19:30, Разное

Многие люди считают, что образование является важным для работы мозга, но интеллектуальная деятельность необходима и для здоровья сердца. Ученые пришли к выводу, что обучение полезно в целях предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно результатам многочисленных исследований, образование – отличный предикатор заболеваний сердца, сообщается в статье Journal of the American Heart Association. Человек, имеющий высшее образование, уже сталкивающийся с сердечным приступом, рискует преждевременно умереть, как и тот, у кого нет высшего образования и не было инсульта или инфаркта.

Специалисты, проводившие исследование в 2019 году с участием людей преклонного возраста, у которых была коронарная недостаточность, обнаружили, что участники, закончившие только начальную или среднюю школу, имели вероятность летального исхода от любого фактора на 52% больше, по сравнению с аспирантами. Это означает, что чем больше времени индивидуум посвятил образованию, тем ниже у него риск смерти от подобных заболеваний.



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