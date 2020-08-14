Минск выдал Москве задержанных в июле россиян

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14.08.2020, 19:30, Новости дня

Задержанные в Белоруссии россияне, которых называли «бойцами ЧВК Вагнера», отпущены и находятся в России.

Всего в Россию вернулись 32 человека, сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

«В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», – говорится в сообщении

Один из задержанных россиян, имеющий также и белорусское гражданство, остался на территории республики.

Отмечается, что передача задержанных проходила в строгом соответствии с нормами международного права и законов обеих стран. Компетентные органы продолжают разбираться в ситуации с задержанными россиянами, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.



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