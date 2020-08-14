“Подкачали родители и среда”: Роза Сябитова призналась в отсутствии чувства стиля

14.08.2020, 19:30, Разное

Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой призналась в отсутствии врожденного чувства стиля и моды. По мнению знаменитости, причиной такому факту стало родительское воспитание и жизненные обстоятельства.

На фотоснимке, опубликованном в микроблоге, ведущая передачи “Давай поженимся” предстала облаченной в длинное белое платье с крупным цветочным орнаментом синего цвета. Фоном кадра послужили яркая офисная постройка и зеленые кусты. Фото Сябитова сопроводила откровениями, в которых предалась философским рассуждениям о происхождении чувства стиля в человеке, процитировав при этом высказывание стилиста Лилии Орне. “Чувства стиля и моды часто являются врожденными”, – такой слоган эксперта стал лейтмотивом рассуждений телезвезды. Она, к слову, посетовала на отсутствие должного воспитания в этом отношении со стороны своих родителей, а также на среду, в окружении которой ей пришлось расти. Впрочем, она упомянула, что статус популярной ведущей позволил ей начать плотно сотрудничать с профессиональными стилистами, рекомендующими ей подходящие наряды. Напоследок Роза Сябитова решила спросить у подписчиков их совета: “Вот я и заморочилась: попробовать научиться формировать у себя чувство стиля, или, как и прежде, руководствоваться мнением специалистов?”

Стоит отметить, что отзывы фолловеров оказались весьма неоднозначными. В частности, немало подписчиков высказалось довольно критически о внешности знаменитости на размещенном фото, довольно невысоко оценив наряд и причёску. С другой стороны, многие поклонники предпочли традиционно похвалить любимицу, отметив её красоту и сравнив с “шикарным цветком”.