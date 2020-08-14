Мнение: ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов
14.08.2020, 19:20, Разное
ЦИК Белоруссии несмотря на давление по поводу спорности результатов выборов и требований назначить новые выборы, опубликовал https://vybary2020.by/ итоговые результаты выборов 9 августа.
Итого:
Лукашенко – 80,1%
Тихановская – 10,12%
Против всех – 4,59
Канопацкая – 1,68%
Дмитриев – 1,21%
Черечень – 1,14%
Общая явка – 84% – 5 818 956 человек
Явка во время досрочного голосования – 2 806 640 человек
Как раз под назначенные на завтра протесты.
Разумеется, оппозиция, США и страны ЕС не признают эти результаты, так что история будет продолжаться и от Лукашенко будут требовать назначить повторные выборы, которые в текущих реалиях равнозначны подписанию заявления об отставке.
Источник: Colonel Cassad
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