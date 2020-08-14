Мнение: ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов

14.08.2020, 19:20, Разное

ЦИК Белоруссии несмотря на давление по поводу спорности результатов выборов и требований назначить новые выборы, опубликовал https://vybary2020.by/ итоговые результаты выборов 9 августа.

Итого:

Лукашенко – 80,1%

Тихановская – 10,12%

Против всех – 4,59

Канопацкая – 1,68%

Дмитриев – 1,21%

Черечень – 1,14%

Общая явка – 84% – 5 818 956 человек

Явка во время досрочного голосования – 2 806 640 человек

Как раз под назначенные на завтра протесты.

Разумеется, оппозиция, США и страны ЕС не признают эти результаты, так что история будет продолжаться и от Лукашенко будут требовать назначить повторные выборы, которые в текущих реалиях равнозначны подписанию заявления об отставке.