Мнение: Недовольство подспудно росло (с)

14.08.2020, 19:10, Разное

Вытащу один занятный диалог из комментов (а то ведь их больше 500, мало кто прочтет всё). Просто отвечает мой давний комментатор, мы виртуально знакомы уже лет 10, и я точно знаю, что он живет в Минске. Так что информация – из первых рук!

Итак, поступает вопрос где-то в ветке: “а вот объясните: еще где-то зимой большинство поддерживало Луку. И как-то вдруг за считанные дни поддерживать перестало. Не приложила ли к этому руку одна “отдельная цивилизация”?”



Отвечает юзер-минчанин:

Неверно. У нас в Беларуси запрещены соцопросы, а выборы рисуются (даже не фальсифицируются), поэтому просто не существует данных, сколько людей в то или иное время поддерживало Луку. По косвенным соображениям: в больших городах и особенно в Минске результаты выборов всегда рисовали хоть и в пользу Луки, но чуть меньше, чем в среднем по республике. Тем самым Лука признавал, что минчане его любят не очень сильно 🙂

Вряд ли у него в Минске хоть когда было большинство. Но около 45% в лучшие годы, вероятно, было.

Вот только сейчас – не его лучшие годы.

Недовольство подспудно росло. И летом выплеснулось.

К тому же Лука слил избирательную кампанию: ничего не обещал (да-да, не говорил ни слова о будущем, лишь напирал на “заслуги” из 90-х), к людям не выходил, общался исключительно с силовиками, арестовал оппонентов (раньше арестовывал после выборов, теперь – до), внезапно покатил бочки на Россию (у белорусов к России традиционно хорошее отношение). Многих это возмутило.

По полулегальным соцопросам в Минске в мае было 25% за Луку (по интернет-опросам и вовсе 3%, что стало мемом). Значит, по республике 30-35%, ко дню выборов – меньше. Нарисовал он себе, как обычно, 80% – ну, нравится Луке эта цифра, всегда её рисует 🙂

Сейчас, после ОМОНА, вряд ли будет 15%.

Что такое “отдельная цивилизация”, я не знаю. Как известно, нет ни малейшего иностранного вмешательства ни в выборы, ни в послевыборные события.

ИМХО, к сожалению для нас, к позору для вас”.

Все-таки чем больше сейчас открываются всякие чёрточки “государства, которое построил Лукашенко” – тем большую оторопь оно вызывает. Например, вот эта деталь – в стране ОФИЦИАЛЬНО запрещены соцопросы! И ничего, все привыкли. Мало того, что выборов нет – так даже и соцопросы под запретом. То есть цель более чем прозрачна – чтобы никто ничего не знал и не мог узнать о социальной реальности, в которой живет. “Меньше знаешь – крепче спишь”.

Поразительно…

Правда, если взять нашу ЭрЭф – у нас немногим лучше, разве что похитрее. Формально соцопросы не запрещены, но по факту – тоже нечто странное: есть ПОЧЕМУ-ТО всего три “вечных” организации, проводящих опросы населения – ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центр. И больше отчего-то – никого. Пустыня. А ФОМ-ВЦИОМ-Левада опросы проводят, но все какие-то одинаковые, с одинаковыми результатами, как будто где-то вместе утвержденными и согласованными…

Но я все ж не устану настаивать: отсутствие формального запрета – это уже дело, уже какая-никакая цивилизация. С этим уже можно как-то работать.