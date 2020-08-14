“Это не всегда благосклонно”: Ученые рассказали о влиянии медитации на депрессивное состояние людей

14.08.2020, 19:09, Разное

Британские исследователи в ходе исследования выяснили, что медитация далеко не всегда имеет положительное влияние на здоровье человеческого организма. Такой вид медитационной практики, как осознанность, может усугубить депрессивное состояние у людей.

Как пояснили ученые, осознанность, являющаяся одним из наиболее популярных видов медитации, основана на концентрации внимания на настоящем моменте – либо на собственных мыслях и чувствах, либо на проявлениях внешних ощущений. Примечательно, что данная практика рекомендована такой авторитетной организацией, как Национальная служба здравоохранения Великобритании, в качестве способа терапии для снижения количества рецидивов депрессии у людей, ранее неоднократно её испытывавших. В то же время, имелись негативные отзывы от респондентов, практикующих осознанность, у которых после медитаций психологические проблемы лишь ухудшились.

Научный коллектив, представляющий Университет Ковентри (Великобритания), решил выяснить более точные измеряемые данные, для чего провел тщательный анализ медицинской прессы, найдя в результате 55 соответствующих исследований. После отсеивания статей, основанных на сознательном поиске отрицательных эффектов, специалисты смогли вычислить среднее значение с необходимыми поправками. В итоге стало ясно, что нежелательный эффект от упомянутого вида медитации испытывает около 8% практикующих её людей.

Ученые отметили, что приверженность к медитации зачастую базируется на растущем осознании побочных эффектов от использования медикаментозных антидепрессантов, а также трудностей, провоцируемых прекращением их приема. Однако, резюмируя результаты исследования, один из его авторов Мигель Фариас призвал не переоценивать позитивную роль медитации: “Для большинства людей это работает нормально, но, несомненно, оно было преувеличено и не всегда благосклонно”.