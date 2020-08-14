Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова призналась, что у нее была угроза выкидыша

14.08.2020, 19:09, Разное

Екатерина Архарова в своем микроблоге в Instagram вспомнила о тяжелом протекании беременности. У актрисы едва не случился выкидыш.

Екатерина Архарова стала известной из-за скандального расставания с экс-супругом Маратом Башаровым, который ее избил. Медики тогда диагностировали у племянницы Эммануила Виторгана сотрясение мозга и перелом носа. Через некоторое время актриса во второй раз вышла замуж за ресторатора Артема Ильясова, от которого в 2019 году родила сына Даниила. Однако беременность Архаровой протекала сложно по причине плохого самочувствия и резких изменений настроения. Она постоянно испытывала усталость, не могла уснуть, появились боли в животе и аллергия на многие продукты, и все это длилось в течение первого триместра. Кроме того, на втором месяце беременности актриса попала в больницу с угрозой выкидыша после того, как помыла дома полы, и она вынуждена была уйти в декретный отпуск, отказавшись от всех съемок в кино.

Архарова подчеркнула, ее беременность можно охарактеризовать и положительными моментами, а именно: отсутствием токсикоза, позитивными мыслями о материнстве и заботой любимого супруга.