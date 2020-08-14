Симоньян попросила замглавы МВД Белоруссии «не смешить кур»

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14.08.2020, 19:08, Новости дня

Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к замминистра внутренних дел Белоруссии Александру Барсукову, заявившему, что в минском СИЗО не проходили избиения задержанных.

«Товарищ Барсуков! Послушайте доброго совета. Не смешите кур. Вашим протестующим я, например, верю не больше, чем вам. У меня нет оснований им верить – как и верить вам. А не верить – оснований масса, хотя бы потому что любая революция питается фейками, которые потом становятся ее героической историей», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она добавила, что верит журналистам своего издания, которые «не за красных и не за белых», и были схвачены белорусскими правоохранителями. По ее словам, журналистов RT в Минске избивали и не кормили трое суток, «лупили до обмороков».

«[Они] видели, как избивали других. В том числе людей, просто проходивших мимо, не участвовавших в протестах. Избивали бесцельно, но систематически, каждый день, жестоко. И голодом, напоминаю, морили», – добавила Симоньян.

Главред RT попросила Барсукова напомнить, «в каком году в Белоруссии крайний раз пленных лупили и морили голодом».

«В общем, вы или разберитесь, что за фашисты у вас там окопались в СИЗО на улице имени великого советского летчика, мочившего фашистов в сортире, или молчите уже в платочек. Иначе некрасиво получается. Иначе вы получаетесь такой же фашист», – заключила Симоньян.

Напомним, замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявлял, что задержанные на акциях протеста в Минске не подвергались издевательствам.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Солопова, Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.



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