Мнение: Игорь Топоровский остается под стражей
14.08.2020, 19:01, Разное
По сообщениям иностранной прессы, коллекционер Игорь Топоровский, несколько лет назад блеснувший своей коллекцией "авангарда" в Гентском музее, остается под арестом.
Гугл переводчиком:
Во вторник обвинительная палата в Генте продлила ордер на арест Игоря Топоровского. Он обжаловал решение о продолжении содержания под стражей, вынесенное ранее.
В конце года российская пара попала в тюрьму за кражу, отмывание денег, мошенничество и подлог. Пару отпустили в начале января, но Игоря Топоровского отправили обратно в решетку за несоблюдение условий освобождения.
Источник:
https://www.sudinfo.be/id234568/article/2020-08-11/igor-toporovski-maintenu-en-detention-le-collectionneur-dart-russe-poursuivi
Источник: Шакко
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