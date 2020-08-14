 

Мнение: Игорь Топоровский остается под стражей

14.08.2020, 19:01, Разное

По сообщениям иностранной прессы, коллекционер Игорь Топоровский, несколько лет назад блеснувший своей коллекцией "авангарда" в Гентском музее, остается под арестом.

Гугл переводчиком:

Во вторник обвинительная палата в Генте продлила ордер на арест Игоря Топоровского. Он обжаловал решение о продолжении содержания под стражей, вынесенное ранее.

В конце года российская пара попала в тюрьму за кражу, отмывание денег, мошенничество и подлог. Пару отпустили в начале января, но Игоря Топоровского отправили обратно в решетку за несоблюдение условий освобождения.

Источник:
https://www.sudinfo.be/id234568/article/2020-08-11/igor-toporovski-maintenu-en-detention-le-collectionneur-dart-russe-poursuivi

Источник: Шакко



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