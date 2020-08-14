Мнение: Как живёт научный сотрудник в Москве, олимпиада по информатике и приток россиян на биржу

14.08.2020, 19:00, Разное

1. К вопросу о том, насколько высок уровень жизни учёных в России. Вот довольно подробный и правдоподобный рассказ научной сотрудницы из Москвы – чем она зарабатывает себе на хлеб, на что тратит, как экономит и как инвестирует деньги. Процитирую начало:

https://journal.tinkoff.ru/diary-nauchny-sotrudnik-moscow/

Возраст: 28 лет.

Город: Москва.

Семья: есть молодой человек, в дневнике я буду называть его А. Ему 35 лет.

Должность: я научный сотрудник в одном из вузов Москвы. Моя научная деятельность связана с областью медицинской физики. Львиную долю времени занимает преподавание.

Зарплата: неравномерно распределена по году. Бывает в месяц 30 000 Р, бывает 70 000 Р, в конце года есть выплаты за проекты и гранты. В среднем за 2019 год с учетом всех выплат я получала 100 000 Р в месяц.

Работа А.: он менеджер по продукту в ИТ-компании, зарабатывает около 200 000 Р.

Моя подработка: я репетитор по математике у школьников старших классов. Час моих занятий стоит 2000 Р. В месяц как репетитор получаю 50 000 — 80 000 Р. На самоизоляции я удачно перевела всех учеников на удаленный режим работы.

Пассивный доход: примерно 5000 Р в месяц — проценты по вкладу, на котором около 800 000 Р.

Инвестиции: у меня два небольших портфеля. Один полностью состоит из облигаций, он на ИИС, там лежит около 150 000 Р. Второй портфель состоит полностью из акций и валюты, там около 120 000 Р, его я постепенно наращиваю. Оба портфеля заметно просели в марте, но сейчас все хорошо, снова вышли в плюс. Если суммировать, то на сегодняшний день их среднегодовая доходность — 13%. Также у меня есть ОМС на золото и серебро по 10 000 Р. Купила два года назад зачем-то, теперь жду, пока пройдет три года, чтобы продать без уплаты налога на прибыль.

Финансовая цель: я планирую купить квартиру. Скопила почти 3 млн рублей — это 50% от стоимости. Оставшиеся 3,2 млн планирую взять в ипотеку. Ее мне уже одобрили по программе господдержки.

Сбережения: абсолютно с любого дохода я откладываю 10% на накопительный рублевый счет и по 5% на счета в долларах и евро. Все, что остается к концу месяца, распределяю так же. Это моя подушка безопасности, там сейчас 110 000 Р. Когда сумма на рублевом счете начинает превышать комфортный мне уровень, все, что свыше, перевожу на вклад. Все выплаты по грантам и проектам тоже перечисляю на вклад.

Итого месячный доход семьи составляет более 350 тысяч, из них на научную сотрудницу приходится не менее 150-180. Расходы девушки в месяц составляют около 55 тысяч (включая оплату квартиры сестре). Общие расходы семьи до конца не раскрыты, но, по-видимому, не менее 80 тысяч (включая долю молодого человека в покупке продуктов, но не учитывая прочие его траты).

В любом случае, денег семье хватает. А преподавательница зарабатывает не менее своего парня-айтишника.

2. Россия не только постоянно побеждает, но и в целом опережает США по общему числу медалей на международной олимпиаде по информатике:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/top10-stran-s-samymi-silnymi-programmistami-rossiia-v-liderah-5f2ed2d03729023908d77359

В олимпиадах требуются знания языков программирования, таких как C, C++ или Pascal, а участникам предлагается решить несколько задач, путем написания программы. В прошлом году такая олимпиада проходила в Азербайджане (в этом году её проведение отложили). Это была уже 31-я олимпиада по счету, на которой ребята из России показали отличные результаты. Наибольшее количество баллов набрал американец Бенджамин Ци (547,1 баллов из 600), а на втором месте оказался россиянин Ильдар Гайнуллин (511,2 балла). При этом успехи Китая и России можно оценить по количеству медалей за всю историю олимпиады (в статистику по России я также включил 3 медали за участников двух олимпиад от СССР).

3. Несмотря на провал мировых бирж в марте, россияне, похоже, всерьёз увлеклись инвестированием – денег на брокерские счета кладётся как никогда много:

https://lenta.ru/news/2020/08/07/invest/

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».

По данным аналитиков, за первое полугодие текущего года россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона. На конец прошлого года на брокерских счетах и счетах доверительного управления жителей страны оставалось 3,2 триллиона рублей, а уже к концу июня текущего года сумма выросла до 4 триллионов.