Ученые узнали причину лучшей выживаемости женщин при раке кожи

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14.08.2020, 18:53, Разное

Объединенный коллектив зарубежных ученых провел исследование на предмет выявления причины, обеспечивающей лучшую выживаемость при заболевании раком кожи у женщин по сравнению с мужчинами. По словам исследователей, позитивному процессу способствуют генетические особенности жительниц планеты.
Отправной точкой исследования стало то, что статистический факт большей сопротивляемости заболеванию большинство представителей науки объясняют поведенческими различиями у мужчин и женщин в солнечную погоду. Ученые, представляющие профильные учреждения Великобритании и Австралии, усомнились в обоснованности такого утверждения, поэтому решили провести собственные изыскания в данном вопросе. Они, в частности, решили изучить роль Х-хромосомы и выяснили, что процесс инактивации одной из хромосом уже на стадии эмбрионального развития у дам влияет на иммунную защиту. Указанный феномен порождает двойную экспрессию многих генов, что, в свою очередь, делает некоторые иммунные реакции сильнее.

В разрезе обстоятельств онкозаболевания специалисты информировали, что два гена на Х-хромосоме, называемые KDM6A и ATRX, способны избежать инактивации, помогая таким образом женскому организму в борьбе с раком. В частности, ген KDM6A является стимулятором выработки гамма-интерферона, являющегося ключевым белком, активируемым иммунитетом для уничтожения раковых клеток.

Целью дальнейших экспериментов исследователи назвали детальное изучение механизма регулирования геном KDM6A иммунных реакций и увеличения выработки гамма-интерферона. “Понимание этих процессов потенциально позволит усовершенствовать лечение всех пациентов с меланомой”, – заключили эксперты.



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