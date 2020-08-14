 

NASA продемонстрировало кадры необычной планеты розового цвета

14.08.2020, 18:53, Разное

Космическое агентство NASA продемонстрировало кадры с запечатленной необычной планетой, имеющей розовый цвет. Странный оттенок объект под названием GJ 504b мог получить благодаря раскалившимся газам, которые не успели остыть.
Обнаруженная GJ 504b в четыре раза превышает размеры планеты Юпитер. Если же сравнивать розовое небесное тело с Землей, то оно превосходит размеры Голубой планеты в 11 раз.

Планета располагается в звездной системе GJ 504, образовавшейся около 160 миллионов лет тому назад. Она младше Солнечной системы, существующей более 4 миллиардов лет. Возраст розовой планеты должен быть ненамного моложе. Космический объект GJ 504b приобрел розовый цвет из-за особенностей атмосферы – на планете показатель температуры составляет более 237 градусов Цельсия и газы не могут охладиться.



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