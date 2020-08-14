Мнение: Письма: “У свидания – ни шанса”

14.08.2020, 18:42, Разное

Проиллюстрирую письмами, как спонтанность убивается штурманством.

Два коротких мужских письма возьму для примера.

У мужчин подача энергии, в среднем, больше. Так эволюционно сложилось, что мужчинам нужно было больше сил для защиты племени и для тяжелой физической работы, да и для секса тоже. Но стабильней поток у женщин, потому что эволюция больше заботилась об их выживании и о вынашивании-кормлении детей. Так получилась разница и поддерживается пока. Поэтому у мужчин пики энергетические выше, но и падают в энергетические ямы они ниже, депрессии намного чаще фиксируются у мужчин, чем у женщин. Психические расстройства тоже.

Планка энергичности для мужчин тоже выше. Мужчина, чтобы его признали активным и имеющим много жизненных сил, должен быть энерджайзером. Прыгать должен, бегать, трахаться, много работать, мало валяться на диване и не отращивать пузо, тратить много калорий, но и много есть, чтобы была энергия. Женщине и лень простится, и небольшая зарплата, и нытье, особенно красивой женщине, женственной и томной. А мужчине нет.

Поэтому для мужчины убить Штурмана еще важней, чем для женщины. Хотя я и пишу, что Штурман у мужчин легче воспринимается, но это в любви, а жить он им мешает куда больше. У женщин предохранитель срабатывает, энергия не падает до нуля. А у мужчин падает ниже. Поэтому Штурман способен быстро сделать из мужчины восковую свечку, застывшую и неживую.

У всех Штурманов, обоего пола, есть две любимые присказки. Обе вам хорошо известны по письмам.

“Я теряю время”, – говорят Штурманы, когда не могут запустить свой паровоз или боятся рисков.

“Я ничего не теряю”, – говорят Штурманы, когда не могут свой паровоз остановить.

Обычно паровоз Штурманов падает с моста на полном ходу, всплывает и его сложно опять завести.

Поэтому “Я теряю время” и “я ничего не теряю” чередуются.

Паровоз – это не спонтанность, это взятый у короны кредит энергии на “прийти, увидеть, победить”.

Вот почему паровозы так торопятся, у них мало времени. У них все время тикают не часики, а мина, а дальше карета не просто превратится в тыкву, а взлетит на воздух. До этого времени надо все успеть.

Спонтанность – это когда вы отдаетесь потоку, принимаете от жизни ее вызовы и сюрпризы, с любопытством, с благодарностью, живо и гибко.

А паровоз – это когда вы проложили рельсы до желаемого пункта и прете, не обращая внимания на обстоятельства.

Вот почему паровоз всегда летит под откос.

Смотрите первого Штурмана.

“Я теряю время”.

eugeny_888

Здравствуйте, Эволюция!

Что делать, если у свидания ни шанса?

Мужчина и женщина познакомились на СЗ и договорились о встрече. Дескать, чего время терять, если при личном общении все – или почти все – станет ясно в считанные минуты. Однако мужчине все стало ясно гораздо раньше.

Женщина ищет серьезные отношения. Он, вроде бы, тоже.

Однако уже сейчас очевидно, что человек она не его. И народ ее – пусть и братский – но другой, и профессия – из чуждой ему сферы, и вообще – все “из другой оперы” и “не той степи”. Правда, внешняя привлекательность и сексуальность у женщины такая… что именно поэтому черт его и дернул предложить встречу.

У свидания ни шанса знаменовать собой начало чего-то серьезного. Он, конечно, найдет, о чем с ней поговорить два-три или даже четыре-пять часов. Однако по сути – говорить им не о чем. И второго свидания просто не будет. Он не позвонит и не напишет. Точно.

И как быть?

У автора истерика перед свиданием. Мотивации ноль, а идти надо, договорился и страшно оказаться обманщиком.

Он не хочет терять время на женщину, которую не видит в качестве жены, несмотря на ее внешнюю привлекательность. У него энергии – маленькая пробирка, он должен потратить ее на дело, он не может израсходовать ее на бесполезное свидание и он заранее знает, от чего и как ему должна быть польза.

Вот это уровень энергии фрустрированных онегиных. Энергии лишней нет, не интересно, не прикольно, не в кайф. Нужны гарантии, иначе лень или даже страшно, когда энергии совсем дефицит.

До такого состояния и доводят себя Штурманы, поскольку все хотят посчитать в экселе и проконтролировать. Нулевая спонтанность из-за того, что Королева их не любит, не дает им запаса энергии. Я бы даже сказала, она их презирает и сокращает даже тот минимум энергии, который нужен для того, чтобы просто существовать.

Поэтому свидание его наверняка закончится плохо. Он ей не понравится, будет что-то мычать, тупить, потратит деньги, вернется домой выпотрошенным и разочарованным. Паника его совершенно не случайна. Он уже это предчувствует и не зря.

Пока фокус не сместится с достижения результата на процесс жизни, познания женщин и себя с женщинами, на прокачку, на рост своей фигуры, на исследование и просто проживание момента, фрустрация будет усугубляться, а пара в паровозе будет все меньше. И риска получить стресс будет все больше.

Нужно перестать быть Штурманом, отправить свой паровоз на металлолом и научить быть живым.

Смотрите второго.

Его паровоз идет под откос после долгого “я ничего не теряю”.

Когда паровоз разогнался, получается слив.

И здесь человеку надо бы остановиться, спасти свое самоуважение.

Но кажется, что самоуважение потерять невозможно, оно безусловно и не зависит ничего.

Вот это чувство грандиозности у Победителя всегда сочетается с потерей самоуважения.

Ты – маленький, но ты есть и себя надо беречь, не унижать, не позорить, не сливать, растить понемногу. Ты можешь стать больше, если будешь вести себя правильно и красиво.

Но хочется думать, что ты изначально великий и можешь творить все, что хочешь, не теряя ничего.

yunga007

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо большое вам за ваш блог. Прошу прокомментировать, если возможно, мое письмо.

Меня зовут П. 42года. Не могу понять, проблема в ресурсе любовь у меня, из-за фрустрации, аддикции или чего-то другого.

1,5 года назад бросила девушка, а до этого, 3,5 года жена развелась. После развода долго не мог отпустить и казалась что больше никогда не полюблю другую, липнул пока она меня не заблокировала везде.

(Он боялся, что не полюбит другую, поэтому лип к бывшей жене. А себя потерять он совсем не боялся)

Знакомится ни с кем новым не хотелось, от попыток выйти на СЗ, почти тошнило. Потом всё-таки начал там общаться, знакомится, появился интерес и через какое то время познакомился с Т. Это было что то удивительное, казалось что так много общих тем и интересов! Общение перешло в вастап и было очень насыщенным.

(Сначала гнал свой паровоз за женой, тошнило от мысли сменить курс. Потом все-таки развернул паровоз кое-как и погнал за другой)

После пару месяцев общения по телефону, начали встречаться. Все казалось отлично первые месяцы, но потом она как будто стала отдаляться и через год она со мной рассталась. И снова депрессия на месяцы. Поправился сильно, много сладкого и вообще много еды. Временами казалось что отпустил, но потом снова накатывало и я ей что нибудь писал. В ответ скорее из жалости она иногда отвечала, но было очевидно что интерес нулевой.

(Опять не может остановить свой паровоз, добывает для него топливо, поедая много сладкого, энергии не хватает. Штурманы часто много едят и не могут остановиться)

Снова пытался начать общаться на СЗ, но первые месяцы вообще тошнило от этого. Потом решил заняться собой, начал бегать, упражнения, диета, похудел, а через некоторое время снова начал знакомится на СЗ, вроде лучше, но как то вяло все, не было особо желания. Уже 1,5 года прошло, а все ещё не могу ее забыть.

(Хочет развернуть паровоз как получилось с женой, но второй раз этот трюк не удается)

Кажется что если с кем познакомлюсь и будет взаимный интерес, то это вытеснило бы наконец то чувства к Т. И вроде бы загорается интерес к общению к знакомству и договариваешься о встречи, но потом интерес падает и опять не хочется. Снова всплывает образ Т. и кажется такой как она уже не будет, с ней все было не так, как то все бурно с ней было и ярко и сразу почти что.

Кажется что с кем бы не познакомился все равно Т. будет лучше просто в разы и не смогу забыть. То что интерес к новым знакомствам близок к нулю это фрустрация? Но в тоже время и аддикция к бывшей девушке. Почему я не могу переключиться, забыть ту который не нужен и познакомиться с кем то другим. Все кажется не то, нет той искры которая загорелась почти сразу с ней. Ведь с ней так получилось, почему так. Это зелёный виноград? Я понимаю что корона мешает мне, но не могу как бы чётко увидеть, как именно она действует. Корона победителя и сокровища, типа как же она может меня забыть такого хорошего, если ей было со мной хорошо, то можно все вернуть. Хотя умом я понимаю что все в прошлом и ничего вернуть уже невозможно. А эта мысль что новые знакомства вытеснят и излечат от этой аддикции, это вообще может так быть?

Вот с женой же так получилось, я думал никогда не полюблю другую, а влюбился и еще как. Но сейчас такое ощущение что какая то какая другая ситуация, отличается и так как было с Т. уже не получиться с другой. Может вообще не пытаться с кем то познакомиться, а заняться чем другим. У меня и с работой не очень, то есть то нет и с деньгами так же. Но очень хочется хочется любви. Не могу понять как быть с этим всем. Стоит мне сейчас вообще с кем то пытаться знакомится или нужно сначало отпустить Т?. И как отпустить без новых отношений.

(Я помню письмо этого парня прошлое, у него с работой все очень плохо. Поэтому конечно надо работой заняться, это зависит от него, продолжать заниматься имиджем, наладить экономику, жилье в порядок привести. И будет любовь. Если будет. Лучше это не загадывать, если хочется избавиться от штурманства и от паровоза)