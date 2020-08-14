Сексолог Сергей Ланг назвал продукты со свойствами афродизиаков

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14.08.2020, 18:30, Разное

Сексолог и психолог Сергей Ланг назвал продукты, обладающие свойствами афродизиаков. Использование веществ, повышающих либидо химическим путем, может принести не только удовольствие, но и укрепить отношения между партнерами.
К афродизиакам можно отнести многие обычные и привычные для большинства людей продукты. Для увеличения сексуального желания и потенции рекомендуется потреблять руколу, использующуюся с давних времен, морепродукты: осьминоги, устрицы. Последние содержат большое количество цинка, дефицит которого в организме может стать причиной эректильной дисфункции. В списке Ланга оказался и такой популярный напиток, как кофе. Результаты исследований подтверждают, что мужчины, потреблявшие в сутки 2-4 чашки кофе, имели меньше проблем с сексуальными возможностями, чем те, кто не употреблял напиток. Это связано со стимулирующим эффектом кофеина.

По словам специалиста, для повышения либидо определенного и универсального средства не существует, поскольку человеческий организм способен по-разному отреагировать на одно и то же вещество, содержащееся в “возбуждающем” продукте. Каждый может подобрать афродизиак индивидуально, однако с учетом особенностей организма. Это можно сравнить с множеством препаратов от головной боли, так как для каждого необходимо свое средство. Сексолог Ланг также объяснил: если партнеры столкнулись с проблемами сексуального характера, то нет смысла применять только афродизиаки, поскольку они являются только дополнением, а не “панацеей”.



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