 

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

14.08.2020, 18:30, Новости дня

Белорусские правоохранители в Минске обещают не проводить задержания митингующих, если те будут вести себя мирно.

«Если вы будете вести себя мирно и культурно, ничего не будет. Сколько нас, и сколько вас? Если и дальше будет так, как сейчас, никто вас не тронет», – цитирует РИА «Новости» одного из силовиков.

На площадь Независимости, где собрались протестующие, подъехала спецтехника белорусских силовиков. Сами демонстранты сели на землю.

Они заявили, что уселись, чтобы продемонстрировать мирный характер протеста, передает ТАСС. Также протестующие отмечают, что не планируют уходить.

Военные ведут диалог с протестующими, просят вести спокойно и соблюдать порядок.

Между тем большая колонна военных выехала в центр Минска из района базирования на окраине. Военные движутся на автобусах, также их сопровождают автозаки.

На площади собралось несколько тысяч протестующих. Часть требует пересчета голосов, часть – провести новые выборы президента.

Ранее на площади ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими.

В пятницу несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Позже колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске, где их ждут усиленные наряды милиции.



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