Эндокринолог Анастасия Артюшенко назвала симптомы гормональных нарушений

14.08.2020, 18:30, Разное

Эндокринолог из Барнаула Анастасия Артюшенко назвала симптомы, указывающие на гормональные нарушения. Причиной неприятных проявлений может быть дефицит одного из жизненно-важных для здоровья веществ.

Гормоны выполняют ряд различных функций в организме, активно влияя на функции многих систем и органов. Эти вещества органической природы, вырабатываемые эндокринной системой, необходимы для формирования и развития тканей; улучшения процессов обмена; поддержки минерального баланса в организме; поддержки гомеостаза; стимуляции или подавления иммунной системы; стимуляции скорости роста организма. Врач объяснила, что проблемы с нарушением работы гормонов могут быть связаны с нехваткой микроэлементов или витаминов, к примеру, фолиевой кислоты, йода или витамина D.

О “сбоях” в функционировании эндокринной системы свидетельствуют повышенная утомляемость, слабость, перепады настроения. У человека может быть хорошее настроение через несколько минут сменяющееся непонятной грустью, тревогой. Если в организме не хватает кальция и витамина D – могут возникать мышечные судороги, сухость во рту, частые позывы в туалет ночью, “мурашки” в области конечностей. При наличии подобных симптомов рекомендуется обратиться к специалисту в целях исключения вероятности возникновения диабета.

Проблемы с менструальным циклом у женщин и ухудшение эректильной функции у мужчин может указывать на нестабильную работу гормонов. Нарушения могут проявляться в виде ухудшения состояния кожи, волос, появлении избыточного веса и повышении уровня “плохого” холестерина.